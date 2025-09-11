Ну на хрена эта прокладка? Чтобы кого-то устроить? Чтобы бабками порулить? Зачем ЭТОТ посредник??? Коммунальщики так-то не горят желанием работать, а когда платежи через эти "Рога и копыта" пойдут- вообще на работу забьют: не видим денег- не будем работать!!!!1
Плохая затея. Было все нормально, на Каспий приходят все квитанции и спокойно оплачиваешь. Бывает забыл заплатить например телефон или электричество. Оплатил и через 5 мин включили. А теперь платёж будет 3 дня идти и то не факт, где 3 дня там и 5 дней может. Да и не бесплатно эта контора будет работать. Значит подымится коммуналка.
Vit: Плохая затея. Было все нормально, на Каспий приходят все квитанции и спокойно оплачиваешь. Бывает забыл заплатить например телефон или электричество. Оплатил и через 5 мин включили. А теперь платёж будет 3 дня идти и то не факт, где 3 дня там и 5 дней может. Да и не бесплатно эта контора будет работать. Значит подымится коммуналка.
Деньги теперь не напрямую поставщикам будут поступать, а через транзитные счета. Заплатил, деньги в ЕРЦ попали, там полежали три дня, потом только поставщикам ушли. Если задержат, обещают штрафы, да уж.
Раньше мне, тоже, как Виталику и почтальону Печкину действительно удобно было, платил напрямую через приложение Каспи и всё! А теперь, один счёт, один центр, одно окно!
Макс, у вас в цивилизованной Канаде (ВВП, ППС - высокие, занимаете по внедрению ИИ 9 место в мире), поделитесь информацией, как оплачиваете коммунальные услуги, хоть какой-то толк будет от поуехавщих?
Kairat stayer: Макс, у вас в цивилизованной Канаде (
Незнаю как в Канаде, а у нас коррупция. Потом хвостов не найдёшь. Люди в случаи непоняток будут идти с жалобами например к электрикам, те будут отфутболивать к прокладке. А прокладка скажет мы счет прислали вам на основании бумаг от электриков идите к ним. Жалоб будет тыщ. Приписок так же много будет у прокладок.
А потом директора прокладки. Найдут где нибудь на лазурном берегу с нашими деньгами. Стандартная схема
Надеюсь *прокладка* будет работать на общественных началах, то бишь бесплатно, тогда на фиг оно мне сдалось, я прекрасно обхожусь без них, у каждого монополиста сидит добрая тетенька, я высылаю ей показания и тут же на каспи выставят счет которую я тут же оплачиваю
Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать