≡ Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52537
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1752
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 17:01
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
но врать нельзя

Я где-то кому-то соврал??
Чет паранойей попахивает.

То, что вы не поняли шутку - дело сугубо ваше, но везде видеть лжецов - ну клиника уже. Мании преследования еще нет?

:-)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3846
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 17:13
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как яро нурлыботы топят за акима :))
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7719
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 17:17
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полисмены,как цепные псы,получив команду пошли ее исполнять,даже не ведая о чем речьоснову... На что получала один ответ: "Не могу ничего пояснить". Такой же ответ участковый давал и на вопросы адвоката 
Подобный случай был и со мной, участковый написал в протоколе что купили пиво дербес, 4° который был снят с производства пять лет назад. Судья понял что произошло оплошность и огонь приняли на себя, у него на все есть свое мнение!
Профайл Посетить вебсайт
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7447
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 17:31
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
как яро нурлыботы топят за акима :))


А вы за свои слова отвечаете?
Или с вами тоже нужно судится - за распространяемую дезинформацию, 15 лет на пенсии нахожусь, не работаю.
Профайл
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
11
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 18:10
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля, боты бывают идейные - эти куда страшнее, чем те, что на окладе.
Профайл
