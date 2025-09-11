Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...

17:17

Полисмены,как цепные псы,получив команду пошли ее исполнять,даже не ведая о чем речьоснову... На что получала один ответ: "Не могу ничего пояснить". Такой же ответ участковый давал и на вопросы адвоката

Подобный случай был и со мной, участковый написал в протоколе что купили пиво дербес, 4° который был снят с производства пять лет назад. Судья понял что произошло оплошность и огонь приняли на себя, у него на все есть свое мнение!