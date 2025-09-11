111: Цитата: maxsaf: Цитата: Ст. 174 а п.1 УК РК И там эта чушь про педофилов написана? То есть статья создалась во время основной войны и ей года два три от силы? Кажется ты врешь
Он соврал, как оказалось, мне подсунул статью из ИИ и сказал что это какая то там 174я статья Это да, это ложь. Потому что тут в вопросах редакции он пояснил что это ИИ Мне же сказал другое во Флуде, что это статья
maxsaf: То есть если назвали лжецом всем известного товарища, вы сразу удаляете, а если он же всю ночь пишет на языке, отличном от русского, то можно ограничится очередным последним китайским предупреждением? Интересно получается...
Читайте пункт правил внимательно: "могут быть удалены". Все сообщения я проверил лично. Оскорблений в них нет. Такое нарушение у данного пользователя вижу впервые. Поэтому - предупреждение.
maxsaf: И выяснить это не представляется возможным? Опрос, например, провести...
Опрос будет нерелевантным. На сайте несколько тысяч зарегистрированных пользователей. Комментируют - не более сотни. Ну и завтра зарегистрируются другие пользователи. Нам теперь анкетирование среди новеньких каждый раз проводить?
maxsaf: Но может и должен выучить, так в конституции написано.
Может. Не должен. Нет такого в Конституции РК. Редакция - не госорган, а комментарии - не официальные обращения.
Выяснение отношений в этой ветке прекращаем - кто когда врал и кто кого на этом ловил. Идите во Флуд.
Такое нарушение у данного пользователя вижу впервые.
Хоть раз попробовал не говорить во Флуде о войне, и то не нравится оппонентам. О магазинах не нравится, о фотках не нравится, о продуктах не нравится, о преступниках тоже.. Теперь вот прикололся, тоже жалуются старенькие люди молодому редактору.. Странный у нас все таки форум..
maxsaf: Долгом каждого гражданина Республики Казахстан любой национальности является овладение государственным языком, являющимся важным фактором консолидации народа Казахстана.
Я говорю про должностные обязанности, а не про гражданский долг. Я могу требовать от работников только исполнения обязанностей в рамках трудового соглашения. Требования о том, что каждый гражданин РК должен знать государственный язык для применения в работе - этого в Конституции нет. Насколько я понял, вы именно это имели в виду.
Тимур Гафуров: Насколько я понял, вы именно это имели в виду
Долгом каждого гражданина является овладение. Не использование, не применение в повседневной жизни. Никто не заставит на нем говорить или писать, как вы правильно заметили, но для модерации овладения, то есть понимания, уже достаточно.
