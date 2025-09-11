НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
1
111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 11:29
#7331
Цитата:
Эл-починно:

Цитата:
111: Цитата: maxsaf: Цитата: Ст. 174 а п.1 УК РК И там эта чушь про педофилов написана? То есть статья создалась во время основной войны и ей года два три от силы? Кажется ты врешь

Он соврал, как оказалось, мне подсунул статью из ИИ и сказал что это какая то там 174я статья
Это да, это ложь.
Потому что тут в вопросах редакции он пояснил что это ИИ
Мне же сказал другое во Флуде, что это статья
maxsaf
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 11:30
#7332
Цитата:
111:
Но если….

Никаких если.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Прошу понять меня правильно и уважать правила сайта.
1
111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 11:37
#7333
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Никаких если.

Я не про себя и не про тебя и не про правила, я вообще то о законе и людях, его представляющих, как оно может получиться
Т
Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 11:39
#7334
Цитата:
maxsaf:
То есть если назвали лжецом всем известного товарища, вы сразу удаляете, а если он же всю ночь пишет на языке, отличном от русского, то можно ограничится очередным последним китайским предупреждением? Интересно получается...


Читайте пункт правил внимательно: "могут быть удалены". Все сообщения я проверил лично. Оскорблений в них нет.
Такое нарушение у данного пользователя вижу впервые. Поэтому - предупреждение.
Т
Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 11:45
#7335
Цитата:
maxsaf:
И выяснить это не представляется возможным? Опрос, например, провести...

Опрос будет нерелевантным. На сайте несколько тысяч зарегистрированных пользователей. Комментируют - не более сотни.
Ну и завтра зарегистрируются другие пользователи. Нам теперь анкетирование среди новеньких каждый раз проводить?

Цитата:
maxsaf:
Но может и должен выучить, так в конституции написано.

Может. Не должен. Нет такого в Конституции РК. Редакция - не госорган, а комментарии - не официальные обращения.

Выяснение отношений в этой ветке прекращаем - кто когда врал и кто кого на этом ловил. Идите во Флуд.
1
111
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 11:56
#7336
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Такое нарушение у данного пользователя вижу впервые.

Хоть раз попробовал не говорить во Флуде о войне, и то не нравится оппонентам.
О магазинах не нравится, о фотках не нравится, о продуктах не нравится, о преступниках тоже..
Теперь вот прикололся, тоже жалуются старенькие люди молодому редактору..
Странный у нас все таки форум..
maxsaf
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 12:12
#7337
Цитата:
Тимур Гафуров:
Может. Не должен. Нет такого в Конституции РК.

Статья 7.1 Конституции РК
...
Долгом каждого гражданина Республики Казахстан любой национальности является овладение государственным языком, являющимся важным фактором консолидации народа Казахстана.

Источник:
Т
Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 12:16
#7338
Цитата:
maxsaf:
Долгом каждого гражданина Республики Казахстан любой национальности является овладение государственным языком, являющимся важным фактором консолидации народа Казахстана.

Я говорю про должностные обязанности, а не про гражданский долг.
Я могу требовать от работников только исполнения обязанностей в рамках трудового соглашения.
Требования о том, что каждый гражданин РК должен знать государственный язык для применения в работе - этого в Конституции нет.
Насколько я понял, вы именно это имели в виду.
maxsaf
maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.09.25 - 17:47
#7339
Цитата:
Тимур Гафуров:
Насколько я понял, вы именно это имели в виду

Долгом каждого гражданина является овладение. Не использование, не применение в повседневной жизни. Никто не заставит на нем говорить или писать, как вы правильно заметили, но для модерации овладения, то есть понимания, уже достаточно.
