≡ В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52537
В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 13:24
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев подписал приказ, который полностью меняет порядок работы с "коммуналкой". Что ждёт жителей и как теперь будут приходить счета?
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
353
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 13:24
#1
Ну на хрена эта прокладка? Чтобы кого-то устроить? Чтобы бабками порулить? Зачем ЭТОТ посредник??? Коммунальщики так-то не горят желанием работать, а когда платежи через эти "Рога и копыта" пойдут- вообще на работу забьют: не видим денег- не будем работать!!!!1
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16879
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 14:01
#2
Плохая затея.
Было все нормально, на Каспий приходят все квитанции и спокойно оплачиваешь. Бывает забыл заплатить например телефон или электричество. Оплатил и через 5 мин включили. А теперь платёж будет 3 дня идти и то не факт, где 3 дня там и 5 дней может.
Да и не бесплатно эта контора будет работать. Значит подымится коммуналка.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7447
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 14:38
#3
Цитата:
Vit:
Плохая затея. Было все нормально, на Каспий приходят все квитанции и спокойно оплачиваешь. Бывает забыл заплатить например телефон или электричество. Оплатил и через 5 мин включили. А теперь платёж будет 3 дня идти и то не факт, где 3 дня там и 5 дней может. Да и не бесплатно эта контора будет работать. Значит подымится коммуналка.


Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7447
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 14:54
#4
Деньги теперь не напрямую поставщикам будут поступать, а через транзитные счета. Заплатил, деньги в ЕРЦ попали, там полежали три дня, потом только поставщикам ушли. Если задержат, обещают штрафы, да уж.

Раньше мне, тоже, как Виталику и почтальону Печкину действительно удобно было, платил напрямую через приложение Каспи и всё! А теперь, один счёт, один центр, одно окно!

Макс, у вас в цивилизованной Канаде (ВВП, ППС - высокие, занимаете по внедрению ИИ 9 место в мире), поделитесь информацией, как оплачиваете коммунальные услуги, хоть какой-то толк будет от поуехавщих? :lol: :lol: :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16879
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 16:53
#5
Цитата:
Kairat stayer:
Макс, у вас в цивилизованной Канаде (

Незнаю как в Канаде, а у нас коррупция. Потом хвостов не найдёшь. Люди в случаи непоняток будут идти с жалобами например к электрикам, те будут отфутболивать к прокладке. А прокладка скажет мы счет прислали вам на основании бумаг от электриков идите к ним.
Жалоб будет тыщ. Приписок так же много будет у прокладок.

А потом директора прокладки. Найдут где нибудь на лазурном берегу с нашими деньгами.
Стандартная схема :lol:

P.S Мы вместе сделаем наш мир лучше(с) 8-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7447
В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 17:37
#6
Цитата:
Vit:
А потом директора прокладки. Найдут где нибудь на лазурном берегу с нашими деньгами.
Стандартная схема


Не исключено.
Удобно было через - Каспи.
Побежал я в баню, посмотрим что скажет Макс, как у них в цивилизованном мире за коммунальные услуги оплату производят 8-) 8-) 8-)
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7719
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 18:52
#7
Надеюсь *прокладка* будет работать на общественных началах, то бишь бесплатно, тогда на фиг оно мне сдалось, я прекрасно обхожусь без них, у каждого монополиста сидит добрая тетенька, я высылаю ей показания и тут же на каспи выставят счет которую я тут же оплачиваю
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
827
Re: В Казахстане меняются правила оплаты коммунальных услуг
Отправлено: 11.09.25 - 18:53
#8
очередное дерьмо придумали
