Обсуждение публикаций
Операторов связи обяжут предоставлять данные абонентов в Нацстат. Как это повлияет на тарифы
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52534
Операторов связи обяжут предоставлять данные абонентов в Нацстат. Как это повлияет на тарифы
Отправлено: 11.09.25 - 16:08
Мобильных операторов связи обяжут предоставлять в органы статистики данные об абонентах. Соответствующая поправка вошла в закон, который депутаты сената одобрили в двух чтениях и направили на подпись президенту. Как это повлияет на тарифы для казахстанцев, объяснил глава Бюро национальной статистики.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1751
Re: Операторов связи обяжут предоставлять данные абонентов в...
Отправлено: 11.09.25 - 16:08
#1
Скоро без большого брата и в туалет не сходишь. Тотальный контроль. Жуть какая
