Отправлено: - 14:54

Деньги теперь не напрямую поставщикам будут поступать, а через транзитные счета. Заплатил, деньги в ЕРЦ попали, там полежали три дня, потом только поставщикам ушли. Если задержат, обещают штрафы, да уж.Раньше мне, тоже, как Виталику и почтальону Печкину действительно удобно было, платил напрямую через приложение Каспи и всё! А теперь, один счёт, один центр, одно окно!Макс, у вас в цивилизованной Канаде (ВВП, ППС - высокие, занимаете по внедрению ИИ 9 место в мире), поделитесь информацией, как оплачиваете коммунальные услуги, хоть какой-то толк будет от поуехавщих?