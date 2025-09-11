НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52534
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46088
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
#1
Отправлено: 11.09.25 - 12:05
#1
Ну раз Аким начал воевать против Брукнера, думаю он его кончит, все таки власть у нас жестокая и злопамятная, хотя голосовал не Брунер, а сам народ количеством 4 тысячи человек, в том числе и я
Это надо народ весь штрафовать за подписи

[Исправлено: 111, 11.09.2025 - 13:06]
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3845
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 12:12
#2
Аким и начальник полиции понимают, что выставили себя на посмешище?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46088
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 12:20
#3
Сговор нашего начальника полиции с Акимом что ли?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1751
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:30
#4
Отправлено: 11.09.25 - 12:30
#4
Цитата:
111:
надо народ весь штрафовать за подписи

В неположенном месте)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16876
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 12:48
#5
Отправлено: 11.09.25 - 12:48
#5
Итак господа джигитеры делаем ставки. Кто кого нагнёт. Власть или бизнес?)
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46088
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 13:14
#6
Отправлено: 11.09.25 - 13:14
#6
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
В неположенном месте)

А что, для подписей есть специально отведенные для этого места?
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
260
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Отправлено: 11.09.25 - 13:16
#7
я думаю это оговор.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1751
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 14:24
#8
Отправлено: 11.09.25 - 14:24
#8
Цитата:
111:

Не думаю, что обнаружить сарказм в моих словах было настооооолько сложно.

Скажу так, чтобы вам было понятно - любое место, где можно оставить подпись против действий/бездействий представителей власти - есть неположенное. Здесь также имеет место сарказм!!!
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18359
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 14:53
#9
Отправлено: 11.09.25 - 14:53
#9
Цитата:
Vit:
Итак господа джигитеры делаем ставки. Кто кого нагнёт. Власть или бизнес?)

Они примерно в равной весовой категории
У акима не так много рычагов давления
Вот с бабок он пытается снять брунера
А за брунера наоборот народ встаёт это минус Акиму
Если сейчас республика обратит внимание на эту тему и им не понравится эта возня
Они пришлют сюда десант блогеров которые начнут снимать какой аким нехороший человек
Как с Архимедом было перед отставкой
За неделю или две до снятия его во всех пабликах песочили и даже "независимого" асхатика Ниязова прислали с разбором

А пока возня на местном уровне
Пока по бабкам проигрывает только брунер
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7445
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 16:08
#10
Отправлено: 11.09.25 - 16:08
#10
Суд разберётся, протоколы составлены с нарушениями и.т.д.

Открытого диалога акима с перевозчиком не получилось. Любые вопросы должны исключительно обсуждаться и решаться в правовом поле, через обращения в акимат, общественные слушания, официальные запросы и.т.д.

Самовольное размещение объявлений, может вводит граждан в заблуждение и создаёт ненужное напряжение. Со слов акима, его позиция не допустить дезинформации и в то же время услышать жителей. Понятно, что рассматривать предложения пассажиров и перевозчиков нужно исключительно в рамках действующего законодательства и договорных обязательств. В договоре с перевозчиком прописано, что маршрут может корректироваться в одностороннем порядке по решению заказчика (акимата) при уведомлении за 10 дней. Значит, с точки зрения буквы закона перевозчик не имеет права оспаривать изменения, с привлечением пассажиров и сбором подписей. Когда перевозчик самостоятельно размещает объявления с призывом к сбору подписей, это может восприниматься как давление на местные органы власти, протестная акция. Следует отметить, что аким города несёт персональную ответственность за общественный порядок на территории областного центра.

Аким отвечает за оптимизацию транспортной системы. Возможно, изменение маршрута автобуса № 120 было вызвано желанием сэкономить средства: укороченный маршрут, меньше затрат на субсидирование перевозчика, со стороны, это выглядит как рационализация расходов, а не ущемление интересов жителей.

[Исправлено: Kairat stayer, 11.09.2025 - 17:19]
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1751
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 16:17
#11
Отправлено: 11.09.25 - 16:17
#11
Цитата:
Kairat stayer:
Аким отвечает за оптимизацию транспортной системы.

Такое ощущение, что аким просто хочет залатать дыры в бюджете. Неважно каким образом.

Но факт остается фактом - опираясь на бумажки, градоначальнику должно быть стыдно принимать важные для города решения!

Не пользуясь автобусом, утверждать что мы не почувствуем разницы, что дискомфорта не будет. Люди теперь как селедка в банке - да и черт с ними. Главное - бюджет экономится. Хотя экономится ли?...
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46088
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 16:19
#12
Отправлено: 11.09.25 - 16:19
#12
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Здесь также имеет место сарказм!!!

Вот я пишу с сарказмом, даже редакция это заметила, который тебе не нравится, а у тебя и намека нет на него
Так что можно ошибаться, но врать нельзя
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7445
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Отправлено: 11.09.25 - 16:28
#13
Отправлено: 11.09.25 - 16:28
#13
Цитата:
vofkakst:
Не пользуясь автобусом, утверждать что мы не почувствуем разницы, что дискомфорта не будет. Люди теперь как селедка в банке - да и черт с ними. Главное - бюджет экономится. Хотя экономится ли?...


Задача не ухудшить комфорт пассажиров, а повысить эффективность данного маршрута. Отмечали же недавно, что основанием служат данные пассажиропотока, статистика загрузки маршрутов, анализ затрат. Если где-то возникает перегрузка, будут корректировать графики и количество рейсов.

На мой взгляд, сокращённые расходы позволят высвободить средства, которые можно направить на ремонт дорог, благоустройство и другие нужды жителей. Всё делается для того, чтобы бюджетные деньги работали на город.
