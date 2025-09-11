НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
 
 
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Заседание по делу Александра Брунера состоялось 9 сентября в специализированном административном суде. На процессе... Ну как на процессе? Скорее на трагикомедии с элементами фарса, в котором главным героем стал инспектор полиции.
Читать новость

Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Ну раз Аким начал воевать против Брукнера, думаю он его кончит, все таки власть у нас жестокая и злопамятная, хотя голосовал не Брунер, а сам народ количеством 4 тысячи человек, в том числе и я
Это надо народ весь штрафовать за подписи

Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Аким и начальник полиции понимают, что выставили себя на посмешище?
Re: Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф...
Сговор нашего начальника полиции с Акимом что ли?
Вам протокол Алтаев диктовал? - Суд отменил штраф перевозчику ИП "Брунер", выписанный после критики акима Костаная
Цитата:
111:
надо народ весь штрафовать за подписи

В неположенном месте)
