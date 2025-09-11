Отправлено: - 11:40

сайлау курманов:

Самая главная проблема в том,что школа не дает ученикам думать как это было в нашем детстве,

Цитата:Особо-то не привирайте. В вашей школе тоже "думал" строго только тот, кто хотел "думать", да и то, сильно не по любому вопросу. Так это и в нынешней школе можно...опять же, при желании.