Отправлено: 11.09.25 - 00:00
Цитата:
Цитата:
Мало ли что мне подходит, на один или не один интимных органа, важнее говорить по существу.
Ты выдал какую то статью о педофилах за статью 174
Ты соврал
И теперь я должен в чем то тебе верить?
maxsaf:
Цитата:
подходит
Мало ли что мне подходит, на один или не один интимных органа, важнее говорить по существу.
Ты выдал какую то статью о педофилах за статью 174
Ты соврал
И теперь я должен в чем то тебе верить?
Отправлено: 11.09.25 - 00:11
Цитата:
Ты как всегда передёргиваешь. Я утверждаю, что ты занимаешься разжиганием межнациональной розни. За это тебе светит статья 174 пункт 1. Про педофилов это ты что-то сам придумал, сам с этим и разбирайся.
111:
Ты выдал какую то статью о педофилах за статью 174
Ты выдал какую то статью о педофилах за статью 174
Ты как всегда передёргиваешь. Я утверждаю, что ты занимаешься разжиганием межнациональной розни. За это тебе светит статья 174 пункт 1. Про педофилов это ты что-то сам придумал, сам с этим и разбирайся.
Отправлено: 11.09.25 - 00:12
Цитата:
Ты не должен верить. Ты должен сидеть, а какой срок - решит суд.
111:
И теперь я должен в чем то тебе верить?
И теперь я должен в чем то тебе верить?
Ты не должен верить. Ты должен сидеть, а какой срок - решит суд.
Отправлено: 11.09.25 - 00:12
Шах сізге!
Қараймыз сұрақтар редакциясы..
Қараймыз сұрақтар редакциясы..
Отправлено: 11.09.25 - 00:15
Редакция, обратите внимание, тут пользователь говорит на непонятном языке, это нарушение соглашения. Разберитесь и разъясните правила этому товарищу.
Отправлено: 11.09.25 - 00:17
Цитата:
Цитата:
Ну сіз мені қорқытасыз все время, 6 жас!
И?
maxsaf:
Цитата:
Ты не должен верить. Ты должен сидеть, а какой срок - решит суд.
Ну сіз мені қорқытасыз все время, 6 жас!
И?
Отправлено: 11.09.25 - 00:20
Цитата:
Цитата:
Бұл Қазақстанның мемлекеттік тілі
Это наш язык государства Казахстан
maxsaf:
Цитата:
говорит на непонятном языке, эт
Бұл Қазақстанның мемлекеттік тілі
Это наш язык государства Казахстан
Отправлено: 11.09.25 - 00:25
Это наш государственный язык и это не русский, а казахский
И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском ( қазақ тілі) языке!!
И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском ( қазақ тілі) языке!!
Отправлено: 11.09.25 - 00:29
Тағы да шах сізге!!
Отправлено: 11.09.25 - 00:29
Цитата:
Не важно. Нарушает правила форума. Ты же тут по правилам хочешь двигаться, а не по совести.
111:
Это наш язык государства Казахстан
Это наш язык государства Казахстан
Не важно. Нарушает правила форума. Ты же тут по правилам хочешь двигаться, а не по совести.
Отправлено: 11.09.25 - 00:30
Цитата:
Говори сколько хочешь
Писать на форуме нельзя, нарушение правил.
111:
И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском (
И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском (
Говори сколько хочешь
Писать на форуме нельзя, нарушение правил.
Отправлено: 11.09.25 - 00:31
Цитата:
Созрел наконец-то? )) завтра тебя потрут, будешь пищать с утра громче будильника
[Исправлено: maxsaf, 11.09.2025 - 01:32]
111:
Это наш государственный язык
Это наш государственный язык
Созрел наконец-то? )) завтра тебя потрут, будешь пищать с утра громче будильника
[Исправлено: maxsaf, 11.09.2025 - 01:32]
Отправлено: 11.09.25 - 00:32
Цитата:
Цитата:
А вот это статья, ты подставляешь прежде всего газету
maxsaf:
Цитата:
говорит на непонятном языке,
А вот это статья, ты подставляешь прежде всего газету
Отправлено: 11.09.25 - 00:34
Цитата:
Это ты ее подставляешь, тебе вдруг неожиданно захотелось сегодня на казахском пообщаться. до этого я тебя носом в учебник тыкал. Видимо дотыкал, наконец то
111:
А вот это статья, ты подставляешь прежде всего газету
А вот это статья, ты подставляешь прежде всего газету
Это ты ее подставляешь, тебе вдруг неожиданно захотелось сегодня на казахском пообщаться. до этого я тебя носом в учебник тыкал. Видимо дотыкал, наконец то
Отправлено: 11.09.25 - 00:35
Цитата:
Цитата:
Мемлекет тілінде жазу мүмкін, нашего государства, емес?
maxsaf:
Цитата:
Писать на форуме нельзя, нарушение правил.
Мемлекет тілінде жазу мүмкін, нашего государства, емес?
