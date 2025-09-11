НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:00
#8776
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
подходит

Мало ли что мне подходит, на один или не один интимных органа, важнее говорить по существу.
Ты выдал какую то статью о педофилах за статью 174
Ты соврал
И теперь я должен в чем то тебе верить?
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:11
#8777
Цитата:
111:
Ты выдал какую то статью о педофилах за статью 174

Ты как всегда передёргиваешь. Я утверждаю, что ты занимаешься разжиганием межнациональной розни. За это тебе светит статья 174 пункт 1. Про педофилов это ты что-то сам придумал, сам с этим и разбирайся.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:12
#8778
Цитата:
111:
И теперь я должен в чем то тебе верить?

Ты не должен верить. Ты должен сидеть, а какой срок - решит суд.
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:12
#8779
Шах сізге!
Қараймыз сұрақтар редакциясы..
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:15
#8780
Редакция, обратите внимание, тут пользователь говорит на непонятном языке, это нарушение соглашения. Разберитесь и разъясните правила этому товарищу.
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:17
#8781
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ты не должен верить. Ты должен сидеть, а какой срок - решит суд.

Ну сіз мені қорқытасыз все время, 6 жас!
И?
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:20
#8782
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
говорит на непонятном языке, эт


Бұл Қазақстанның мемлекеттік тілі
Это наш язык государства Казахстан
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:25
#8783
Это наш государственный язык и это не русский, а казахский
И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском ( қазақ тілі) языке!!
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:29
#8784
Тағы да шах сізге!!
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:29
#8785
Цитата:
111:
Это наш язык государства Казахстан

Не важно. Нарушает правила форума. Ты же тут по правилам хочешь двигаться, а не по совести.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:30
#8786
Цитата:
111:
И мне никто не в праве запрещать говорить на казахском (

Говори сколько хочешь
Писать на форуме нельзя, нарушение правил.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:31
#8787
Цитата:
111:
Это наш государственный язык

Созрел наконец-то? )) завтра тебя потрут, будешь пищать с утра громче будильника :lol:

[Исправлено: maxsaf, 11.09.2025 - 01:32]
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:32
#8788
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
говорит на непонятном языке,

А вот это статья, ты подставляешь прежде всего газету
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28617
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:34
#8789
Цитата:
111:
А вот это статья, ты подставляешь прежде всего газету

Это ты ее подставляешь, тебе вдруг неожиданно захотелось сегодня на казахском пообщаться. :lol: до этого я тебя носом в учебник тыкал. Видимо дотыкал, наконец то :lol:
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46063
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 11.09.25 - 00:35
#8790
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Писать на форуме нельзя, нарушение правил.


Мемлекет тілінде жазу мүмкін, нашего государства, емес?
