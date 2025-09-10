Роботы с искусственным интеллектом: Когда наша эмпатия разделит нас?
Отправлено: 10.09.25 - 14:43
Когда я смотрю новости, мне всегда бросается в глаза, насколько быстро всё меняется. Ещё вчера мы смотрели, как Терминатор разрушает мир, а сегодня Илон Маск показывает нам человекоподобного робота Optimus, который выглядит, как наш будущий сосед. Вся эта тема о "восстании машин" уже не кажется такой далёкой. На самом деле, вопрос о правах роботов — это не что-то, что случится через сто лет. Читать новость
Отличная статья — философская, провокационная, с сильным нарративом и актуальной темой. Чтобы ИИ (например, GPT, Claude или другой) мог написать похожую по стилю, глубине и эмоциональной окраске статью, нужен точно сформулированный промт, который передаст не только тему, но и стиль, структуру, тон и цели.
Промт для генерации статьи: Напиши глубокую, философски окрашенную и эмоционально заряженную статью на тему: "Сможет ли общество разделиться из-за борьбы за права роботов, даже если они не чувствуют?"
Стиль и тон:
Современный, разговорный, но с элементами интеллектуальной рефлексии. Используй метафоры, отсылки к кино (например, Терминатор, Двухсотлетний человек, Бегущий по лезвию), технологическим реалиям (Optimus, Sophia, ChatGPT). Тон должен быть напряжённым, немного тревожным, с ощущением надвигающейся моральной дилеммы. Чередуй личные размышления, риторические вопросы и логические аргументы. Структура:
Начни с контраста между фантастикой (Терминатор) и реальностью (роботы Илона Маска). Покажи, как роботы перестают быть просто инструментами — через примеры (ChatGPT, роботы-компаньоны). Раскрой идею, что роботы могут казаться личностями: уникальность, "характер", "эмпатия". Представь сценарий: один из роботов публикует манифест, требующий прав — не из страдания, а из логики. Опиши, как общество расколется: одни — за права роботов (мораль, сострадание), другие — против (угроза, прагматизм). Задай главный вопрос: а вдруг это не борьба роботов за свободу, а проекция нашей собственной истории? Заверши риторическим вопросом: "Чью сторону вы бы выбрали — север или юг?" Требования:
Объём: 700–900 слов. Избегай сухого технарского языка. Включи внутреннее напряжение: автор не даёт однозначного ответа, но заставляет читателя задуматься. Заверши на сильной, запоминающейся ноте — не с решением, а с дилеммой.
Да я обычно юзаю Gemini, чат GPT, Claude, и иногда грок. Они все неплохо работают с русским языком, но все по своему хороши. Для английского, по работе использую дипсик. Я не даю одинаковое задание всем, а использую их для обсуждения друг с другом, для проверки и правки. Типа работа в группе над общим проектом.
Недавно отмечали, что США и Китай стали лидерами в области ИИ.
Процитирую, не самого себя, а отрывок из заметки (Ниже по ссылке): Соединенные Штаты и Китай лидируют в области ИИ с большим отрывом от других стран, следует из доклада. На эти страны приходится большинство компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта, высококвалифицированных специалистов, статей в ведущих научных журналах, а также большинство крупных ИИ-моделей, считают исследователи.
США набрали 77,97 балла из 100, Китай - 58,01, а Великобритания - 36,60.
В десятку также вошли Япония (33,77), Республика Корея (33,48), Германия (32,22), Сингапур (31,57), Франция (30,98), Канада (29,79) и Индия (29,41). Россия заняла 30-е месте с 17,49 балла.
Это уже ближе "к телу". Это уже гипотетически возможно. Что до разделения по эмпатии...тут дело такое. Все эти борцуны за всякие непонятные права зачастую не особо умны, и столь же часто имеют весьма субтильное телосложение. Проще говоря достаточно реально сильной воли и самой простецкой "дружбы с головой" для практически мгновенного решения этого незначительного вопроса.
