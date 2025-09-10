Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Роботы с искусственным интеллектом: Когда наша эмпатия разделит нас?
Отправлено: 10.09.25 - 14:43
Когда я смотрю новости, мне всегда бросается в глаза, насколько быстро всё меняется. Ещё вчера мы смотрели, как Терминатор разрушает мир, а сегодня Илон Маск показывает нам человекоподобного робота Optimus, который выглядит, как наш будущий сосед. Вся эта тема о "восстании машин" уже не кажется такой далёкой. На самом деле, вопрос о правах роботов — это не что-то, что случится через сто лет.
Отправлено: 10.09.25 - 14:43
текст писал ИИ?
Отправлено: 10.09.25 - 18:12
Сложно сказать. Совместное творчество нескольких инструментов, с моими правками и режиссурой
Цель - показать, что теперь любой так может, своеобразная популяризация тех самых инструментов.
Сложно сказать. Совместное творчество нескольких инструментов, с моими правками и режиссурой
Цель - показать, что теперь любой так может, своеобразная популяризация тех самых инструментов.
Отправлено: 10.09.25 - 18:30
Qwen3 не даст соврать
Отличная статья — философская, провокационная, с сильным нарративом и актуальной темой. Чтобы ИИ (например, GPT, Claude или другой) мог написать похожую по стилю, глубине и эмоциональной окраске статью, нужен точно сформулированный промт, который передаст не только тему, но и стиль, структуру, тон и цели.
Qwen3 не даст соврать
Отправлено: 10.09.25 - 18:33
ПРедложенный ИИ промпт
Промт для генерации статьи:
Напиши глубокую, философски окрашенную и эмоционально заряженную статью на тему: "Сможет ли общество разделиться из-за борьбы за права роботов, даже если они не чувствуют?"
Стиль и тон:
Современный, разговорный, но с элементами интеллектуальной рефлексии.
Используй метафоры, отсылки к кино (например, Терминатор, Двухсотлетний человек, Бегущий по лезвию), технологическим реалиям (Optimus, Sophia, ChatGPT).
Тон должен быть напряжённым, немного тревожным, с ощущением надвигающейся моральной дилеммы.
Чередуй личные размышления, риторические вопросы и логические аргументы.
Структура:
Начни с контраста между фантастикой (Терминатор) и реальностью (роботы Илона Маска).
Покажи, как роботы перестают быть просто инструментами — через примеры (ChatGPT, роботы-компаньоны).
Раскрой идею, что роботы могут казаться личностями: уникальность, "характер", "эмпатия".
Представь сценарий: один из роботов публикует манифест, требующий прав — не из страдания, а из логики.
Опиши, как общество расколется: одни — за права роботов (мораль, сострадание), другие — против (угроза, прагматизм).
Задай главный вопрос: а вдруг это не борьба роботов за свободу, а проекция нашей собственной истории?
Заверши риторическим вопросом: "Чью сторону вы бы выбрали — север или юг?"
Требования:
Объём: 700–900 слов.
Избегай сухого технарского языка.
Включи внутреннее напряжение: автор не даёт однозначного ответа, но заставляет читателя задуматься.
Заверши на сильной, запоминающейся ноте — не с решением, а с дилеммой.
Отправлено: 10.09.25 - 18:35
Каких , если не секрет ?
Отправлено: 10.09.25 - 19:00
Тот самый случай, когда промпт больше самой статьи шучу конечно, но сам по себе промпт такого объема - тоже работа.
Тот самый случай, когда промпт больше самой статьи шучу конечно, но сам по себе промпт такого объема - тоже работа.
Отправлено: 10.09.25 - 19:05
Да я обычно юзаю Gemini, чат GPT, Claude, и иногда грок. Они все неплохо работают с русским языком, но все по своему хороши. Для английского, по работе использую дипсик. Я не даю одинаковое задание всем, а использую их для обсуждения друг с другом, для проверки и правки. Типа работа в группе над общим проектом.
Да я обычно юзаю Gemini, чат GPT, Claude, и иногда грок. Они все неплохо работают с русским языком, но все по своему хороши. Для английского, по работе использую дипсик. Я не даю одинаковое задание всем, а использую их для обсуждения друг с другом, для проверки и правки. Типа работа в группе над общим проектом.
