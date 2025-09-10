НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет возвращать на место лавочки после благоустройства дворов
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52527
Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет возвращать на место лавочки после благоустройства дворов
Отправлено: 10.09.25 - 15:53
Уважаемые читатели, а именно те, у кого есть юридическое образование, скажите: есть такая норма закона, по которой, чтоб поставить лавочки у подъезда и вернуть заборы, нужно согласие и подписи жильцов?
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1746
Re: Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет...
Отправлено: 10.09.25 - 15:53
#1
Даже если и ссылаются - вам сложно по быстрому подписи собрать?
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1108
Re: Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет...
Отправлено: 10.09.25 - 18:08
#2
Лавочки можно поставить по решению собрания, если земельный участок, прилегающий к каждому дому, зарегистрированному в юстиции как кондоминиум, входит в состав общего имущества! То есть земля должна принадлежать собственникам квартир на праве общедолевой собственности,если дом зарегистрирован как объект кондоминиума! Если земля находится в собственности гос-ва, то не имеете права ставить лавочки, потому что чужая земля!
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7439
Отправлено: 10.09.25 - 18:32
#3
Есть небольшие нюансы, если кондоминиум не оформлен (Скорее всего, в перечисленных домах кондоминиум не оформлен), тогда прилегающая территория юридически остаётся в общегородской (государственной) собственности, в ведении акимата. Жильцы не могут распоряжаться этой территорией (ставить забор, оборудовать парковку для авто, строить капитальные сооружения и.т.д.), без статуса кондоминиума, наверняка это будет считаться самовольным захватом земельного участка.

На практике, обычно допускается малое благоустройство: установка скамеек, урн, клумб, освещения по согласованию ПКСК/ОСИ. В вашем случае представитель ПКСК не против, а говорит, что нужно собрать подписи жильцов, тем более скамейки раньше были, как выше отметил, являются частью проводимого благоустройства. Важно, чтобы: конструкция не мешала проходу, проезду, не нарушала санитарные и противопожарные нормы, не являлась капитальной постройкой, не было жалоб от соседей и не мешало городским коммуникациям. Во дворах повсеместно строят игровые и спортивные сооружения за счёт бюджета, тоже ведь благоустройство.

На счёт заборов, речь возможно идёт об изгороди, обычно сваренные лет 40 и более тому назад, из труб различных диаметров и регулярно окрашиваемые. Они в основном в плохом состоянии, местами отвалились, в связи с постоянным контактом с агрессивными средами (вода, почва) подверглись коррозии, в своё время они играли декоративную роль. В настоящее время, высаженные растения кустарники превратились в живую изгородь, во многих дворах деревьев достаточно, где-то, трудолюбивые бабушки сажают цветы и.т.д. Наверное кованые декоративные заборы не будут устанавливать, требуют финансовых затрат.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2025 - 19:53]
