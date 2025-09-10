НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Взял кредит – не получишь АСП: министр труда объяснила нюансы новой инициативы
 
 
N
NG.kz
20.12.07
52527
Взял кредит – не получишь АСП: министр труда объяснила нюансы новой инициативы
Отправлено: 10.09.25 - 18:10
Кому из казахстанцев могут прекратить начислять адресную-социальную помощь в связи с наличием кредитов, рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
абике
§ абике
15.12.23
1108
Re: Взял кредит – не получишь АСП: министр труда объяснила...
Отправлено: 10.09.25 - 18:10
#1
Правильно! Дармоеды должны работать и зарабатывать себе на жизнь!
сайлау курманов
§ сайлау курманов
рудный
02.07.12
7715
Re: Взял кредит – не получишь АСП: министр труда объяснила...
Отправлено: 10.09.25 - 18:22
#2
Что-то я не поиму логику в рассуждениях министра, взятый кредит приходится вернуть с накрученными процентами, как его можно считать доходом семьи? Абсурд какой-то
