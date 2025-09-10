Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Перевозчик Брунер выступает против повышения тарифа до 150 тенге в автобусах Костаная. Что он предлагает взамен?
Перевозчик Брунер выступает против повышения тарифа до 150 тенге в автобусах Костаная. Что он предлагает взамен?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать