Перевозчик Брунер выступает против повышения тарифа до 150 тенге в автобусах Костаная. Что он предлагает взамен?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52525
Перевозчик Брунер выступает против повышения тарифа до 150 тенге в автобусах Костаная. Что он предлагает взамен?
Отправлено: 10.09.25 - 15:50
Александр БРУНЕР считает, что есть другой способ экономить бюджетные деньги, при этом не прибегая к сокращению числа автобусов на линиях и увеличению интервала движения. Своим мнением он поделился с корреспондентом "НГ".
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1743
Re: Перевозчик Брунер выступает против повышения тарифа до 150...
Отправлено: 10.09.25 - 15:50
#1
Цитата:
акимат отказался платить "по головам",

Нахрена тогда внедряли этот проклятый алемпэй? Не для того ли, чтобы поголовно вести учет пассажиропотока? Цель не оправдывает средства в таком случае!

Решалы дружат с головой? Прикрываясь якобы безопасностью, трамбовать людей в меньшее количество автобусов. Уму нерастяжимо!!)

А водители не начнут ли сильнее байговать, чтобы в меньшинстве ухватить пассажиров?

Товарищ Брунер -умный мужик, дело говорит. Но аким на него зуб точит. Точка невозврата пройдена...
р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
823
Re: Перевозчик Брунер выступает против повышения тарифа до 150...
Отправлено: 10.09.25 - 16:16
#2
пожал бы лично Брунеру руку. Мыслящий человек, не чета руководителям города
