≡ Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет возвращать на место лавочки после благоустройства дворов
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52525
Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет возвращать на место лавочки после благоустройства дворов
Отправлено: 10.09.25 - 15:53
Уважаемые читатели, а именно те, у кого есть юридическое образование, скажите: есть такая норма закона, по которой, чтоб поставить лавочки у подъезда и вернуть заборы, нужно согласие и подписи жильцов?
Читать новость

v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1743
Re: Ломать - не строить, или Как ПКСК уже год не хочет...
Отправлено: 10.09.25 - 15:53
#1
Даже если и ссылаются - вам сложно по быстрому подписи собрать?
