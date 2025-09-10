Отправлено: - 15:50

акимат отказался платить "по головам",

Цитата:Нахрена тогда внедряли этот проклятый алемпэй? Не для того ли, чтобы поголовно вести учет пассажиропотока? Цель не оправдывает средства в таком случае!Решалы дружат с головой? Прикрываясь якобы безопасностью, трамбовать людей в меньшее количество автобусов. Уму нерастяжимо!!)А водители не начнут ли сильнее байговать, чтобы в меньшинстве ухватить пассажиров?Товарищ Брунер -умный мужик, дело говорит. Но аким на него зуб точит. Точка невозврата пройдена...