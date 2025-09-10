2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник. Ссылки на источник во Флуде не было.
Спасибо за столь развернутый ответ Я удовлетворен.
vofkakst: Мне кажется, можно собрать целое досье и направить в правоохранительные органы - этим могут заинтересоваться.
Имеете право. Если считаете это нарушением законодательства. Пост, на который вы ссылаетесь, сообщает о преступлении. Здоровый это интерес или нездоровый - судить не мне. Я не психиатр. Но нарушения правил сайта здесь нет. Цитата:
Гога: --Хотелось бы ответы на вопросы #7295 , 7296 услышать ?
Не увидел вопросы сразу, заметил только последний. Спасибо за напоминание.
предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона. Администрация форума надеется, что обсуждение будет проходить в комфортной и дружелюбной атмосфере, располагающей к общению
А вот так: 1.8. Специальная ветка «Флуд и оффтопик» предназначена для обсуждения событий и проблем, интересующих пользователей сайта (при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем). Пользователи имеют право публиковать здесь сообщения, содержащие тему для обсуждения таких событий и проблем, а также комментировать их.
Игнорируйте темы, которые вас не интересуют. Обсуждайте другие темы. В том числе новости. которые публикует редакция.
vofkakst: Администрация форума надеется, что обсуждение будет проходить в комфортной и дружелюбной атмосфере, располагающей к общению
Мы по-прежнему надеемся на это. Поэтому и смотрим за тем, чтобы дискуссия протекала в цивилизованных рамках.
