Отправлено: - 15:04

vofkakst:

Мне кажется, можно собрать целое досье и направить в правоохранительные органы - этим могут заинтересоваться.

Гога:

--Хотелось бы ответы на вопросы #7295 , 7296 услышать ?

Цитата:Имеете право. Если считаете это нарушением законодательства.Пост, на который вы ссылаетесь, сообщает о преступлении. Здоровый это интерес или нездоровый - судить не мне. Я не психиатр.Но нарушения правил сайта здесь нет.Цитата:Не увидел вопросы сразу, заметил только последний. Спасибо за напоминание.