Страница 731 из 732
Сабыр
30.05.18
1776
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 10:29
Комментарий удален модератором.
Тимур Гафуров
05.01.07
2680
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 10:39
Эта ветка - только для вопросов. Обсуждение переносите во Флуд.
111
17.01.12
46036
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 11:11
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник. Ссылки на источник во Флуде не было.

Спасибо за столь развернутый ответ
Я удовлетворен.
Гога
Краснодар
06.07.18
12220
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 14:54
Цитата:
Тимур Гафуров:
Эта ветка - только для вопросов.

---Хотелось бы ответы на вопросы #7295 , 7296 услышать ?
Тимур Гафуров
05.01.07
2680
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 15:04
Цитата:
vofkakst:
Мне кажется, можно собрать целое досье и направить в правоохранительные органы - этим могут заинтересоваться.

Имеете право. Если считаете это нарушением законодательства.
Пост, на который вы ссылаетесь, сообщает о преступлении. Здоровый это интерес или нездоровый - судить не мне. Я не психиатр.
Но нарушения правил сайта здесь нет.
Цитата:
Гога:
--Хотелось бы ответы на вопросы #7295 , 7296 услышать ?

Не увидел вопросы сразу, заметил только последний. Спасибо за напоминание.
vofkakst
22.06.15
1743
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 15:12
Цитата:
Но нарушения правил сайта здесь нет.
А как же это??
Цитата:
￼ nurgeldy

предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона. Администрация форума надеется, что обсуждение будет проходить в комфортной и дружелюбной атмосфере, располагающей к общению
Тимур Гафуров
05.01.07
2680
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 15:20
Цитата:
vofkakst:
А как же это??

А вот так:
1.8. Специальная ветка «Флуд и оффтопик» предназначена для обсуждения событий и проблем, интересующих пользователей сайта (при условии, что эти темы не дублируют статьи в Ленте новостей и Текущем номере, опубликованные в течение двух недель до размещения поста пользователем). Пользователи имеют право публиковать здесь сообщения, содержащие тему для обсуждения таких событий и проблем, а также комментировать их.

Игнорируйте темы, которые вас не интересуют.
Обсуждайте другие темы. В том числе новости. которые публикует редакция.

Цитата:
vofkakst:
Администрация форума надеется, что обсуждение будет проходить в комфортной и дружелюбной атмосфере, располагающей к общению

Мы по-прежнему надеемся на это. Поэтому и смотрим за тем, чтобы дискуссия протекала в цивилизованных рамках.
Гога
Краснодар
06.07.18
12220
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 15:33
Цитата:
Тимур Гафуров:
Но нарушения правил сайта здесь нет.

---Лично моё мнение - не всегда надо слепо следовать правилам.
vofkakst
22.06.15
1743
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 15:35
Цитата:
Игнорируйте темы, которые вас не интересуют.

Так с превеликим же ж, Тимур!

Просто надоело, что каждую вторую тему сводят к РФ/Урк, "зетпатриотизму" , насилию и всяким сексуальным фантазиям.
Гога
Краснодар
06.07.18
12220
Ваши вопросы редакции и сообществу
10.09.25 - 15:41
Соглашение - ***1.2.2. Форум «Нашей Газеты», как и сайт предназначен для информирования местного сообщества, обсуждения статей и актуальных вопросов жизни города и региона.***

---Насколько актуальный **Пост, на который вы ссылаетесь, сообщает о преступлении.***
