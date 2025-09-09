Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...

Отправлено: - 11:32

И пока не изменится Закон "Об образовании", она такой и останется. По гранту учился, подъемные получил, но имеет по ряду причин законное право уехать даже без отработки. И суд всегда на его стороне, уж сколько было тяжб. Мы прорабатываем вопрос с Министерством науки и высшего образования о внесении изменений в законодательство. Но вы же понимаете, что это не быстро. Только после этого мы сможем что-то сделать.



Даже если закон изменят, без нормальных условий (зарплата, нагрузка, жильё, льготы, надбавки и.т.д.) выпускники просто отработают обязательные годы и уйдут в частные клиники, другой регион, страну и.т.д. соответственно в госсекторе останутся без специалистов, будут опять пустые кабинеты. Правильно выше отмечено, врачи предпенсионного возраста скоро уйдут на заслуженный отдых, молодые пока некачественно подготовлены и система продолжит далее проседать.



В законе нужно чётко прописать: если выпускник учился на госгранте, он обязан отработать, например, 5 лет в госсекторе. Если не хочет, должен вернуть полную стоимость обучения, подъемные и.т.д. в бюджет.



Также, как вариант можно прописать, что студент, поступая на грант, заранее подписывает договор, что после выпуска обязан работать в конкретном регионе (особенно в сёлах и дефицитных областях). Можно давать выбор из нескольких регионов, тогда у выпускника будет ощущение свободы, а не ссылки. Дополнительно закрепить льготы: жильё, надбавки, приоритет при получении ипотеки.



Сказочники не дадут соврать, при СССР каждый выпускник вуза обязан был отработать там, куда его направляли, определённое время. Распределение делали специальные комиссии: учитывались потребности регионов, заявки предприятий. Молодой специалист получал гарантированное первое рабочее место. После обязательной отработки, он мог оставаться или менять место работы.