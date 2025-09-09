Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в Костанайской области не меняются
Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в Костанайской области не меняются
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52521
Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в Костанайской области не меняются
Отправлено: 09.09.25 - 16:56
На этот факт на недавнем брифинге журналисты обратили внимание руководителя облздрава Еркебулана БАЯЗИТОВА. Задавали вопросы о том, как эта стабильная нехватка сочетается с масштабными планами развития здравоохранения, о которых шла речь.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1738
Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...
Отправлено: 09.09.25 - 16:56
А что, если повышения зарплат начинать не с администрации учреждений, а с тех, кто этого больше достоин? Те, кто не спит ночами, а то и сутками, а то и по полтора суток на смене; те, кто рискует здоровьем и жизнью (как показывает практика - любой недовольный "клиент" может отправить в нокаут), кто работает с чужими соплями,кашлем, кровью и прочим биоматериалом; те люди, от которых мы с вами зависим!!
Не нужно устраивать флэшмобы с танцульками.
начните адекватно оценивать этих людей.все положенные надбавки и доплаты выплачивайте. Создайте комфортную среду для работы, сделайте так, чтобы люди стремились идти в медицину; стимулируйте хорошими условиями и адекватной оплатой - тогда и голову ломать не придется, и дефицит отпадёт
Не нужно устраивать флэшмобы с танцульками.
начните адекватно оценивать этих людей.все положенные надбавки и доплаты выплачивайте. Создайте комфортную среду для работы, сделайте так, чтобы люди стремились идти в медицину; стимулируйте хорошими условиями и адекватной оплатой - тогда и голову ломать не придется, и дефицит отпадёт
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 351
Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...
Отправлено: 09.09.25 - 17:13
Беседовал с узким специалистом. На словах зарплата вроде как нормальная,(больше 150 000 тенге) но убраны все доплаты, которые раньше были, совмещения- а они все равно есть ( в связи с нехваткой врачей), вот врачам (особенно возрастным, отягощенным детьми с кредитами и ипотеками) либо брать дополнительные смены и в...бывать, либо идти в частные клиники, где зарплата выше, потому как там все заточено на получение денег с пациента. Пока не будет нормальных зарплат, на эти места очередь, даже из приезжих не выстроится. А в ближайшей перспективе уйдут на пенсии и по состоянию здоровья возрастные врачи и останутся молодежь и подростки, которые ставят диагнозы не глядя на больного, а глядя в монитор компутера, потом как их так научили. Это наше ближайшее будущее. Тоже самое касаемо и младшего медицинского персонала- диагноз тот же, результаты будут те же..
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 259
Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...
Отправлено: 09.09.25 - 18:50
На словах зарплата вроде как нормальная,(больше 150 000 тенге) Для МЕДРАБОТНИКОВ, САНИТАРОЧЕК И ПРОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В МЕДИЦИНЕ ЭТО НЕ ЗАРПЛАТА, ЭТО ПОСМЕШИЩЕ МИРОВОГО МАСШТАБА! ПОСМОТРИТЕ НА ИХ ТРУД, А ПОТОМ С ИХ ЗАРПЛАТОЙ ПРОКОРМИТЕ 2 ДЕТЕЙ, ОДЕНЬТЕ СЕБЯ И ИХ! И 150 000 ВАМ ПОКАЖЕТСЯ 150 ТЕНГАМИ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1106
Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...
Отправлено: 09.09.25 - 18:54
Гос-во эту ситуацию через Правительство обязано решать, а не руководители областных звеньев, бодаясь с министерством образования! Тут и Парламент обязан принять закон позволяющий ограничивать медикам получившим образование за грант перемещаться в частную структуру! Иначе вместо врачей будут одни знахари и шарлатаны от медицины! Можно по закону и частные клиники и поликлиники обязать за свои деньги обучать будущих врачей и потом распределять для себя, а тех кто выучился на грант, вообще не подпускать к частным услугам! Возможно гос-ву обучить будущих врачей всех по гранту, конечно! И тут самое главное, чтобы гос-во следило и принимало радикальные меры, чтобы институты будущих врачей учили качественно ремеслу, и не брали мзду во время сессий за незаслуженные знания, а управления здравоохранения имели обязанности и несли ответственность, чтобы в будущем врачи всех рангов после окончания работы в государственном учреждении медицины, не занимались частной практикой ради денег, т.к. врачи оказывают лишь услугу по протоколу за деньги из ОСМС или от клиентов, а не лечат как было при СССР, потому что по протоколу ВОЗ,они только поддерживают оставшееся здоровье клиентов! Если будут сплошь и рядом частные клиники, то демография резко упадет, а также условия для оказания медицинских услуг из-за меркантильных интересов врачей! Врач это такой же рабочий и он обязан выполнять свою работу качественно, если за свою услугу берет деньги, независимо от кого: от гос-ва или из фонда ОСМС!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1573
Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...
Отправлено: 10.09.25 - 09:06
Цитата:
это шутка такая? нормальная зарплата это от 500тыс., на 150 тыс., сейчас даже студенты без опыта не идут
Михаил:
На словах зарплата вроде как нормальная,(больше 150 000 тенге)
На словах зарплата вроде как нормальная,(больше 150 000 тенге)
это шутка такая? нормальная зарплата это от 500тыс., на 150 тыс., сейчас даже студенты без опыта не идут
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 7438
Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...
Отправлено: 10.09.25 - 11:32
И пока не изменится Закон "Об образовании", она такой и останется. По гранту учился, подъемные получил, но имеет по ряду причин законное право уехать даже без отработки. И суд всегда на его стороне, уж сколько было тяжб. Мы прорабатываем вопрос с Министерством науки и высшего образования о внесении изменений в законодательство. Но вы же понимаете, что это не быстро. Только после этого мы сможем что-то сделать.
Даже если закон изменят, без нормальных условий (зарплата, нагрузка, жильё, льготы, надбавки и.т.д.) выпускники просто отработают обязательные годы и уйдут в частные клиники, другой регион, страну и.т.д. соответственно в госсекторе останутся без специалистов, будут опять пустые кабинеты. Правильно выше отмечено, врачи предпенсионного возраста скоро уйдут на заслуженный отдых, молодые пока некачественно подготовлены и система продолжит далее проседать.
В законе нужно чётко прописать: если выпускник учился на госгранте, он обязан отработать, например, 5 лет в госсекторе. Если не хочет, должен вернуть полную стоимость обучения, подъемные и.т.д. в бюджет.
Также, как вариант можно прописать, что студент, поступая на грант, заранее подписывает договор, что после выпуска обязан работать в конкретном регионе (особенно в сёлах и дефицитных областях). Можно давать выбор из нескольких регионов, тогда у выпускника будет ощущение свободы, а не ссылки. Дополнительно закрепить льготы: жильё, надбавки, приоритет при получении ипотеки.
Сказочники не дадут соврать, при СССР каждый выпускник вуза обязан был отработать там, куда его направляли, определённое время. Распределение делали специальные комиссии: учитывались потребности регионов, заявки предприятий. Молодой специалист получал гарантированное первое рабочее место. После обязательной отработки, он мог оставаться или менять место работы.
Даже если закон изменят, без нормальных условий (зарплата, нагрузка, жильё, льготы, надбавки и.т.д.) выпускники просто отработают обязательные годы и уйдут в частные клиники, другой регион, страну и.т.д. соответственно в госсекторе останутся без специалистов, будут опять пустые кабинеты. Правильно выше отмечено, врачи предпенсионного возраста скоро уйдут на заслуженный отдых, молодые пока некачественно подготовлены и система продолжит далее проседать.
В законе нужно чётко прописать: если выпускник учился на госгранте, он обязан отработать, например, 5 лет в госсекторе. Если не хочет, должен вернуть полную стоимость обучения, подъемные и.т.д. в бюджет.
Также, как вариант можно прописать, что студент, поступая на грант, заранее подписывает договор, что после выпуска обязан работать в конкретном регионе (особенно в сёлах и дефицитных областях). Можно давать выбор из нескольких регионов, тогда у выпускника будет ощущение свободы, а не ссылки. Дополнительно закрепить льготы: жильё, надбавки, приоритет при получении ипотеки.
Сказочники не дадут соврать, при СССР каждый выпускник вуза обязан был отработать там, куда его направляли, определённое время. Распределение делали специальные комиссии: учитывались потребности регионов, заявки предприятий. Молодой специалист получал гарантированное первое рабочее место. После обязательной отработки, он мог оставаться или менять место работы.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать