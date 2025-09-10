НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Одна цифра решает, кому в Казахстане дают кредиты – финрегулятор
 
 
NG.kz
Одна цифра решает, кому в Казахстане дают кредиты – финрегулятор
Отправлено: 10.09.25 - 11:20
Прежде чем выдать заем, банки и микрофинансовые организации оценивают не только кредитную историю, но и коэффициент долговой нагрузки. Как его считают и почему он важен при выдаче кредита?
Читать новость

111
Re: Одна цифра решает, кому в Казахстане дают кредиты –...
Отправлено: 10.09.25 - 11:20
Я в этом году на свои 55 лет занял в Каспии 20 тысяч тенге
Пошли в Баварию, взяли пивка 4 полторашки по 2500, сейчас уже три тысячи, ну и мелочь.
Вот так кредит помог мне справить день рождение..
