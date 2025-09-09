НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.09.25 - 21:20
#8716
Цитата:
111:
Ну и рубрика наши Герои

Для чего ты это делаешь? Таких "героев" везде хватает, но ты целенаправленно разыскиваешь только определенные случаи, чтобы что? Вбить клин между Россией и Казахстаном? Хочешь второе СВО? Чего ты добиваешься?
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.09.25 - 21:23
#8717
Цитата:
111:
Ну и рубрика наши Герои

Рубрика американские герои.
тыц
Украинку в Америке "патлатый" прирезал просто так, без причины. Демократы за него, объявлен сбор на адвоката, не хочешь финансово помочь?
1
111
17.01.12
46036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 10:18
#8718
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Украинку в Америке "патлатый" прирезал п

Раз она живет в Америке как и ты, то с какого перепуга она украинка, как и ты?
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 10:21
#8719
Цитата:
111:
Раз она живет в Америке как и ты, то с какого перепуга она украинка, как и ты?

А ты, живущий в Казахстане, с какого перепугу тогда русский? :lol:
maxsaf
maxsaf
27.05.18
28588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 10:34
#8720
Цитата:
Сабыр: Будущая путинская элита

Не, там все места заняты.



1
111
17.01.12
46036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:13
#8721
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
А ты, живущий в Казахстане, с какого перепугу тогда русский? :lol:

Я казахстанец, что не так?
1
111
17.01.12
46036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:28
#8722
Поразительно, изнасиловавший и убивший 9ти летнюю девочку был уже осужден за изнасилование, но наш Путин отпустил его, чтобы тот стал Элитой России
Вот теперь опять уйдет на СВО


Y
YESNO
22.05.12
1748
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:28
#8723
Польша заявила о крупнейшем за последнее время инциденте в небе: по словам премьера Дональда Туска, в район Жешувского аэропорта — ключевого узла для поставок НАТО в Украину — залетело более десяти беспилотников.

В ответ в воздух были подняты F-16 и F-35, а работа сразу четырёх аэропортов, включая Варшавский имени Шопена, была приостановлена.

Варшава также объявила срочный вызов резервистов территориальной обороны и перекрыла границу с Белоруссией.

Генштаб Польши назвал произошедшее «актом агрессии» и заявил об уничтожении всех неопознанных целей, уточнив, что к операции привлекалась авиация НАТО и Нидерландов.

На утро назначено экстренное заседание Совбеза страны, где возможны заявления о разрыве дипотношений с Москвой.

Официального подтверждения российского следа нет, но атмосфера уже накалена до предела: Варшава фактически готовится к военному сценарию, а Европа получает новый повод говорить о «шаге к мировой войне».
1
111
17.01.12
46036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:32
#8724
Кстати он мой земляк, с Екатеринбургских степей, откуда идет весь мой род, род мой с Богдановичей


Y
YESNO
22.05.12
1748
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:34
#8725
Европу тоже хотят запустить в этот кровавый котел в качестве основного ингредиента .
1
111
17.01.12
46036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:40
#8726
Вообще, что за обострение в наших войсках?


1
111
17.01.12
46036
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.09.25 - 11:41
#8727
Цитата:
YESNO:

Цитата:
Польша

Поляцкие понты
