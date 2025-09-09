Для чего ты это делаешь? Таких "героев" везде хватает, но ты целенаправленно разыскиваешь только определенные случаи, чтобы что? Вбить клин между Россией и Казахстаном? Хочешь второе СВО? Чего ты добиваешься?
Польша заявила о крупнейшем за последнее время инциденте в небе: по словам премьера Дональда Туска, в район Жешувского аэропорта — ключевого узла для поставок НАТО в Украину — залетело более десяти беспилотников.
В ответ в воздух были подняты F-16 и F-35, а работа сразу четырёх аэропортов, включая Варшавский имени Шопена, была приостановлена.
Варшава также объявила срочный вызов резервистов территориальной обороны и перекрыла границу с Белоруссией.
Генштаб Польши назвал произошедшее «актом агрессии» и заявил об уничтожении всех неопознанных целей, уточнив, что к операции привлекалась авиация НАТО и Нидерландов.
На утро назначено экстренное заседание Совбеза страны, где возможны заявления о разрыве дипотношений с Москвой.
Официального подтверждения российского следа нет, но атмосфера уже накалена до предела: Варшава фактически готовится к военному сценарию, а Европа получает новый повод говорить о «шаге к мировой войне».
