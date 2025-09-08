Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент Казахстана в очередном Послании народу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52518
Отправлено: 08.09.25 - 13:18
Инфляция "съедает" рост доходов населения, что требует решительных шагов. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе очередного Послания народу Казахстана. На какие темы еще высказался глава государства?
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1476
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 08.09.25 - 13:18
Цитата:
У воюющих стран инфляция ниже, чем у нас. Заняли 5-е место в мире - ситуация явно не типичная. Может пора прекратить решать экономические проблемы повышением курса доллара? Прекратить заливать экономику дешёвыми деньгами через всякие программы авто и другого кредитования? Остановить субсидирование всех подряд, начать уже проверять цены в госзакупках (они часто в 2-3 раза выше рыночных)?
"Сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 350
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 08.09.25 - 15:45
"Важным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Однако для стабильного роста экономики этого, пожалуй, недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции", - заявил Глава государс
Еще дедушка Ленин начинал свои революционные преобразования с электроэнергетики, дальше его дело только продолжали. За 30 лет Тауэльсыздыка генерирующих мощностей- НОЛЬ!!! При том что потребление электричества прирастало от 5 до 15% в год!!!! Теперь эти станции (две) будут введены в сроки минимум 5-7 лет, не раньше. Что нас дальше ждет? Электроэнергия по цене как в Европе и товары, которые если и будут произведены, то их НИКТО не купит, потому как на электроэнергии по такой цене они ОДНОЗНАЧНО не будут конкурентноспособными. И снова- банановая республика??? Как долго у руля будут находиться временщики, которым нас..ть на народ, на Республику, на государство?????? Не пора ли планировщиков к ответу?????
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1106
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 09.09.25 - 00:09
Нет системной работы с населением, с экономикой и поэтому буксующая роль государственных органов на фоне саботажа от низа до верху! Нужны кадры квалифицированные, а тут нет отбора, нет квалифицированного обучения и поэтому нет профессионалов, дипломы покупают за деньги, не учась! Все не желающие работать на производстве, стоят в очереди за государственными должностями, становятся портфеленосителями! Не зря Президент убирает Сенат! Как воровали так и воруют, и при этом никакой власти не бояться из-за отсутствия реальной ответственности! Всех исполнителей послания нужно постоянно контролировать и не раздавать бюджетные деньги! А кому доверить эту работу? Пора уже страну превратить из импортозависимой в экспортную, а иначе покупая чужое имущество и товары становятся зависимыми предприятия, которые попали в 6%. Что говорить даже КРС перестала выращивать мясоедная страна, ссылаясь на конкуренцию, превратившись с страну дармоедов, живущих лишь на халяву, умеющих только мошенничать, а не работать! Сколько можно уже накачивать бюджетными деньгами тех, кто уклоняется от уплаты налогов, при этом явно саботирующих в будущем уплату налогов, эксплуатирующих работников за МЗП! И дело не в законах, а дело в их не исполнении всеми путем саботажа! Посмотрите красные директора и другие латифундисты выращивают только пшеницу, заботясь только не о качестве гумуса, а только ради дохода, а работяг из-за их меркантильных действий, сейчас нет, все в город убежали таксистами, госслужащими, торговцами тряпок и тому подобное! Тут еще создание государственных структур, которые вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство, промышленность, только тормозят процесс, при этом являясь обузой для бюджета! Нужно с каждого агрария спрашивать результат, если занимаются овощеводством, животноводством, если им дали земельные участки, если дают каждый год субсидии, если каждый год дают послабления в уплате налогов, не выпускать за границу любого, кто не уплатил налог, не давать таким преференции! Применять принудительный труд на благо страны! Либо возвращаемся в СССР, с его законами по тунеядству, смертной казнью, принудительным трудом, к плановой экономике! Толку от того, что есть прирост населения, а сколько трудоспособного населения не работает, смотрящего только в свой смартфон или проживающих за счет родителей, или за счет кредита! Бюджет не резиновый, нужно прекратить раздавать налево и направо, тунеядцев нужно обучать рабочим профессиям, рабочую силу которых продавать латифундистам, капиталистам промышленникам и тому подобное! Латифундисты и им подобные должны быть на контроле у налоговых органов, прокуратуры,КНБ. Без контроля никак! У нас одни спортсмены на бюджете, и не только футболисты! Гос-во само того, не ожидая взрастило потребителей, а не производителей, отсюда и мяса нет из-за латифундистов!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8377
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 09.09.25 - 21:46
Цитата:///очередном Послании народу///
Как громко сказано: "....НАРОДУ Казахстана...".
Выйдите на улицу и спросите подряд ДЕСЯТЬ челоек:- "...знаете ли вы что такое Послание и для чего оно нужно и знакомы ли с его текстом...."??
Так вот: - все эти ДЕСЯТЬ человек скажут: - "...не знакомы и оно нам не нужно...."
Что такое по своей сути это Послание: - сражу скажу- ОТЖИВШИЙ своё рудимент, из какого то прошлого и абсалютно ненужная вещь.
Послание и План социально-экономического развития страны- это практически одно и тоже: все те обьекты о которых перечислил Президент есть и там и тут.
Имитация деятельности- как ВСЕГДА.
Теперь ТЫСЯЧА и ТЫСЯЧА отрядов пропагандистов и функционеров разбегуться по стране ( на бюджетные деньги) с РАЗЬЯСНЕНИЯМИ текста и смысла этого недоступного для понимания простому народу Послания, хотя по форме оно и было адресовано именно ЕМУ- НАРОДУ Казахстана.
