Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2674
Отправлено: 08.09.25 - 11:58
Цитата:
Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.
Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует. Это не так.
Я понятно объяснил?
maxsaf:
Что не так с его мышлением, что быть единомышленником - оскорбление?
Что не так с его мышлением, что быть единомышленником - оскорбление?
Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.
Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует. Это не так.
Я понятно объяснил?
Отправлено: 08.09.25 - 12:00
Цитата:
Поправочка: содействует. Так правильно?
Тимур Гафуров:
Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует
Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует
Поправочка: содействует. Так правильно?
Отправлено: 08.09.25 - 12:02
Цитата:
Зачем? Что вы процитировали, то я дальше и обсуждаю. Если бы вы процитировали полный вариант, или другую часть моего высказывания, беседа могла пойти по другому, либо вовсе прекратиться.
Тимур Гафуров:
Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.
Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.
Зачем? Что вы процитировали, то я дальше и обсуждаю. Если бы вы процитировали полный вариант, или другую часть моего высказывания, беседа могла пойти по другому, либо вовсе прекратиться.
Отправлено: 08.09.25 - 12:16
Цитата:
Цитата:
Спасибо что сделали короткое замечание!
Потому что часто передергивает он сообщения оппонента
Тимур Гафуров:
Цитата:
Не передергивайте, пожалуйста. Вы имели в виду единомышленников в составе администрации сайта. Потому я так и ответил.
Спасибо что сделали короткое замечание!
Потому что часто передергивает он сообщения оппонента
Отправлено: 08.09.25 - 12:25
Цитата:
Ахааха, кто бы говорил
111:
Потому что часто передергивает он сообщения оппонента
Потому что часто передергивает он сообщения оппонента
Ахааха, кто бы говорил
Отправлено: 08.09.25 - 12:36
Отправлено: 08.09.25 - 12:38
Отправлено: 08.09.25 - 12:54
Цитата:
Нет. Неправильно.
maxsaf:
Поправочка: содействует. Так правильно?
Поправочка: содействует. Так правильно?
Нет. Неправильно.
Отправлено: 08.09.25 - 13:09
Цитата:
Цитата:
Ну передернул же от обиды?
Тебе даже указали на это конкретно
Зачем истерия то?
maxsaf:
Цитата:
Ахааха, кто бы говорил
Ну передернул же от обиды?
Тебе даже указали на это конкретно
Зачем истерия то?
Отправлено: 08.09.25 - 18:23
Цитата:
Вовсе нет. Обиделась редакция. Оказывается, я их оскорбил, обвинив в бездействии по отношению к тебе. Но это сам главный редактор признавал много раз. На тебя периодически поступают жалобы в "вопросах редакции" и просьбы принять более серьезные меры, на что главред всегда отвечает отказом, то есть бездействует. Действуют только модераторы, которые продолжают тебя удалять в соответствии с соглашением. Никаких дополнительных мер к тебе не применяют, хотя по числу жалоб в "вопросах редакции" ты абсолютный рекордсмен, можешь даже сам посчитать, сколько раз на тебя жаловались за последние несколько лет. Ни на кого другого столько жалоб и близко не поступало.
111:
Ну передернул же от обиды?
Ну передернул же от обиды?
Вовсе нет. Обиделась редакция. Оказывается, я их оскорбил, обвинив в бездействии по отношению к тебе. Но это сам главный редактор признавал много раз. На тебя периодически поступают жалобы в "вопросах редакции" и просьбы принять более серьезные меры, на что главред всегда отвечает отказом, то есть бездействует. Действуют только модераторы, которые продолжают тебя удалять в соответствии с соглашением. Никаких дополнительных мер к тебе не применяют, хотя по числу жалоб в "вопросах редакции" ты абсолютный рекордсмен, можешь даже сам посчитать, сколько раз на тебя жаловались за последние несколько лет. Ни на кого другого столько жалоб и близко не поступало.
Отправлено: 08.09.25 - 21:12
Цитата:
Это да, яркий показатель толпы, смуты.
В толпе все превращаются в животное
Сам был в толпе Сары Аулие, прекрасно знаю, как давить стариков и женщин и как девчонки давят нас,
То же самое и в окружении у Назарбаева, клетки грудные ломали
maxsaf:
Это да, яркий показатель толпы, смуты.
В толпе все превращаются в животное
Сам был в толпе Сары Аулие, прекрасно знаю, как давить стариков и женщин и как девчонки давят нас,
То же самое и в окружении у Назарбаева, клетки грудные ломали
Отправлено: 09.09.25 - 02:09
Цитата:
По себе людей не судят
111:
В толпе все превращаются в животное Сам был в толпе
В толпе все превращаются в животное Сам был в толпе
По себе людей не судят
Отправлено: 09.09.25 - 12:25
Цитата:
Цитата:
Это не по себе, это когда в толпе ты находишься и остальные
Даже тут, один жалуется и быстро делается вой толпы, начинают все мои оппоненты
Это закон толпы и от него еще никто не уходил, если ты в толпе, значит и правила не твои, а общие
maxsaf:
Цитата:
По себе людей не судят
Это не по себе, это когда в толпе ты находишься и остальные
Даже тут, один жалуется и быстро делается вой толпы, начинают все мои оппоненты
Это закон толпы и от него еще никто не уходил, если ты в толпе, значит и правила не твои, а общие
Отправлено: 09.09.25 - 19:51
Ну и рубрика наши Герои, которые пошли навязывать наш русский мир в Украину
Катя Демидова, 9 лет
Алексей Чумаченко, Элита России, позывной Чума
Что их связывает?
Ну опять же, изнасиловал, убил, засыпал землей.
Напомнило дело с Викторией Ганей в Рудном
Но в Казахстане педофилы не Элита
А вот у нас в русском мире, к коему принадлежу я, это не так..
Катя Демидова, 9 лет
Алексей Чумаченко, Элита России, позывной Чума
Что их связывает?
Ну опять же, изнасиловал, убил, засыпал землей.
Напомнило дело с Викторией Ганей в Рудном
Но в Казахстане педофилы не Элита
А вот у нас в русском мире, к коему принадлежу я, это не так..
Отправлено: 09.09.25 - 19:58
Цитата:
Ну значит и ты не уйдешь.
111:
Это закон толпы и от него еще никто не уходил
Это закон толпы и от него еще никто не уходил
Ну значит и ты не уйдешь.
