Отправлено: - 11:58

maxsaf:

Что не так с его мышлением, что быть единомышленником - оскорбление?

Цитата:Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует. Это не так.Я понятно объяснил?