Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...

Отправлено: - 18:54

Гос-во эту ситуацию через Правительство обязано решать, а не руководители областных звеньев, бодаясь с министерством образования! Тут и Парламент обязан принять закон позволяющий ограничивать медикам получившим образование за грант перемещаться в частную структуру! Иначе вместо врачей будут одни знахари и шарлатаны от медицины! Можно по закону и частные клиники и поликлиники обязать за свои деньги обучать будущих врачей и потом распределять для себя, а тех кто выучился на грант, вообще не подпускать к частным услугам! Возможно гос-ву обучить будущих врачей всех по гранту, конечно! И тут самое главное, чтобы гос-во следило и принимало радикальные меры, чтобы институты будущих врачей учили качественно ремеслу, и не брали мзду во время сессий за незаслуженные знания, а управления здравоохранения имели обязанности и несли ответственность, чтобы в будущем врачи всех рангов после окончания работы в государственном учреждении медицины, не занимались частной практикой ради денег, т.к. врачи оказывают лишь услугу по протоколу за деньги из ОСМС или от клиентов, а не лечат как было при СССР, потому что по протоколу ВОЗ,они только поддерживают оставшееся здоровье клиентов! Если будут сплошь и рядом частные клиники, то демография резко упадет, а также условия для оказания медицинских услуг из-за меркантильных интересов врачей! Врач это такой же рабочий и он обязан выполнять свою работу качественно, если за свою услугу берет деньги, независимо от кого: от гос-ва или из фонда ОСМС!