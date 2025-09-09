Re: Александр ОЛЕЙНИК: Транзит вместо демократизации

Домыслы и ничего больше! Народу все равно: будет Сенат или нет! Народу нужно, чтобы его кормили за счет бюджета и лелеяли при ЧС, при этом не сильно штрафовали, продавали продукты по низкой цене, не привлекали к никакой ответственности и позволяли нарушать установленные Парламентом законы!