Александр ОЛЕЙНИК: Транзит вместо демократизации
 
 
Александр ОЛЕЙНИК: Транзит вместо демократизации
Отправлено: 09.09.25 - 18:24
Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал упразднение сената и переход к однопалатному парламенту, формируемому полностью по партийным спискам. На первый взгляд, это похоже на упрощение парламентской системы и шаг к большей «партийности». Но если смотреть на реальный политический контекст, то реформа выглядит иначе.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Транзит вместо демократизации
Отправлено: 09.09.25 - 18:24
Домыслы и ничего больше! Народу все равно: будет Сенат или нет! Народу нужно, чтобы его кормили за счет бюджета и лелеяли при ЧС, при этом не сильно штрафовали, продавали продукты по низкой цене, не привлекали к никакой ответственности и позволяли нарушать установленные Парламентом законы!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Транзит вместо демократизации
Отправлено: 09.09.25 - 19:55
Одни рвзговоры,хотя обрзнченые проблемы можно решить одним щелчком пальцев. Все есть:сырье, земля, недры, специалисты, но нет политической воли
