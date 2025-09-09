6 тыс. тенге за кг - эксперты о будущем говядины в Казахстане
Отправлено: 09.09.25 - 10:40
Казахстан ввел временное ограничение на экспорт говядины. Таким образом, минсельхоз пытается сдерживать рост цен на внутреннем рынке. Насколько стоимость является рыночной и достигнет ли ценник 6 тысяч тенге за килограмм к ноябрю, как прогнозируют эксперты? Читать новость
Но сами животноводы уверены: справедливая цена говядины - от 5 до 5,5 тысяч за килограмм.
Халяльную свинину будем кушать. Можно левой рукой или ночью что б не кто не видел.
А насчёт 6000 т за кг. У вас его покупать не будут. Начнут завозить из соседних стран. Хотя и так завозят.
Интереснно а че будет когда мечта наших болашаковцев исполнится и топливо, электричество, газ подгонят под цены Европы? Вопрос риторический) а будет то что булку хлеба из Германии будем заказывать.) Вот такая у нас странная экономика
Я вообще не понимаю. Последние сезоны дождливые, трава сочная, высокая, полно корма для скота. Животина на выпас идёт своим ходом, не нужно нанимать машину и возить его в поле. Каким образом подорожание бензина на отрезок пути в пару сотен км до обл. центра влияет так на стоимость мяса, что нужно поднимать цену на 35%. Приведите ваши доводы в цифрах.
Сейчас в стране нет производителей мяса, есть только продавцы и решалы! Они даже всех родичей могут продать, лишь бы не работать на производстве скота! Для производства скота нужны помещения, где нужно организовать тепло, подачу воды, уборку навоза, нужны пастбища, которые гос-во передало всем кому не лень под выращивание пшеницы! Цены на мясо говядины стало понижаться неспроста и в этом кроется саботаж со стороны руководства сельского хозяйства и плюс к этому под боком Россия, которая экспортирует к нам дешевое мясо, также и Бразилия! Цена на мясо в стране оказалось дешевое, то есть ниже себестоимости завозного мяса, потому что руководству с/хозяйства не нужно думать и решать с животноводством, то это уже прямая диверсия, т.е подрыв экономики гос-ва с помощью других стран! А тут еще латифундисты низкими зарплатами выгнали все трудоспособное население которое работало в животноводстве, в города, отсюда вывод,а кто будет работать на селе? Конечно никто, а латифундисты для работы на них набирают тех, кто никогда не жил в деревне, не имел там жилья, болтался по городам и весям,а иногда и вовсе мигранты с других гос-в, которым вовсе можно не платить, а потом с помощью полиции выгнать. Тут КНБ работы непочатый край, думаю справятся при поддержке добросовестного населения, требующего справедливости в стране, которого нужно поощрять во что бы то не стало!
