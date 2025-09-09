Re: Минус 158 вчера и сегодня - цифры дефицита врачей в...

Отправлено: - 17:13

Беседовал с узким специалистом. На словах зарплата вроде как нормальная,(больше 150 000 тенге) но убраны все доплаты, которые раньше были, совмещения- а они все равно есть ( в связи с нехваткой врачей), вот врачам (особенно возрастным, отягощенным детьми с кредитами и ипотеками) либо брать дополнительные смены и в...бывать, либо идти в частные клиники, где зарплата выше, потому как там все заточено на получение денег с пациента. Пока не будет нормальных зарплат, на эти места очередь, даже из приезжих не выстроится. А в ближайшей перспективе уйдут на пенсии и по состоянию здоровья возрастные врачи и останутся молодежь и подростки, которые ставят диагнозы не глядя на больного, а глядя в монитор компутера, потом как их так научили. Это наше ближайшее будущее. Тоже самое касаемо и младшего медицинского персонала- диагноз тот же, результаты будут те же..