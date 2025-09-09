Re: 6 тыс. тенге за кг - эксперты о будущем говядины в...

Сейчас в стране нет производителей мяса, есть только продавцы и решалы! Они даже всех родичей могут продать, лишь бы не работать на производстве скота! Для производства скота нужны помещения, где нужно организовать тепло, подачу воды, уборку навоза, нужны пастбища, которые гос-во передало всем кому не лень под выращивание пшеницы! Цены на мясо говядины стало понижаться неспроста и в этом кроется саботаж со стороны руководства сельского хозяйства и плюс к этому под боком Россия, которая экспортирует к нам дешевое мясо, также и Бразилия! Цена на мясо в стране оказалось дешевое, то есть ниже себестоимости завозного мяса, потому что руководству с/хозяйства не нужно думать и решать с животноводством, то это уже прямая диверсия, т.е подрыв экономики гос-ва с помощью других стран! А тут еще латифундисты низкими зарплатами выгнали все трудоспособное население которое работало в животноводстве, в города, отсюда вывод,а кто будет работать на селе? Конечно никто, а латифундисты для работы на них набирают тех, кто никогда не жил в деревне, не имел там жилья, болтался по городам и весям,а иногда и вовсе мигранты с других гос-в, которым вовсе можно не платить, а потом с помощью полиции выгнать. Тут КНБ работы непочатый край, думаю справятся при поддержке добросовестного населения, требующего справедливости в стране, которого нужно поощрять во что бы то не стало!