Обсуждение публикаций
N
NG.kz
20.12.07
Сообщений:
Не знающий поражений на профессиональном ринге боксер-супертяжеловес Иван Дычко проведет важный в карьере бой
09.09.25 - 15:36
В Лас-Вегасе 13 сентября пройдет поединок между Иваном Дычко из Рудного и американцем Джермейном Франклином-младшим. Основным же событием вечера станет бой за титул абсолютного чемпиона мира между Саулем Альваресом «Канело» и Теренсом Кроуфордом.
юля елиссева
юля елиссева
Тегусигальпа, Гондурас
14.01.15
3841
09.09.25 - 15:36
Пока Иван только мешков бил. Что же, посмотрим скоро, как бой пройдёт. А болеть в это вечер, в точнее в Кастанае будет уже утро, конечно, буду за рыжего мексиканца.

