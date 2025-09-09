Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты об однопалатном Парламенте?
"Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты об однопалатном Парламенте?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52516
"Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты об однопалатном Парламенте?
Отправлено: 09.09.25 - 09:05
Вице-спикер Мажилиса Альберт Рау заявил, что Президент, как гарант Конституции, "вправе инициировать и излагать свою точку зрения". "Сенат изжил себя и уже не нужен?" - уточнила корреспондент у Альберта Рау.
Читать новость
Читать новость
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1734
Re: "Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты...
Отправлено: 09.09.25 - 09:05
Цитата:
Корона не лопнет от такого самомнения??
моя зарплата как минимум должна быть 20 миллионов. Потому что я выполняю работу на 20 миллионов"
Корона не лопнет от такого самомнения??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7711
Re: "Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты...
Отправлено: 09.09.25 - 09:24
Для такого народонаселения,где половина это дети и старики, хватило бы депутатов в скромном количестве 50 душ,нынешний чрезмерно раздут. На моей памяти один ущерб от этой толпы, законы все пересматривали по десять раз, взять хотя бы налоговый кодекс, каждый год его мусолят, а тем временем предприятии не становится больше, а даже наоборот, что-то делать все сложней
Re: "Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты...
Отправлено: 09.09.25 - 09:51
Насчет одномандатников: порядочных людей, не участвующих ни в каких партиях, незапятнанных ничем профессионалов хватает и избавляться от них- как минимум странно. Насчет зарплат слуг народов- увязать их не с количеством рассматриваемых ими документов или посещенных ими сессий, а по экономическому "выхлопу " страны- поднялись заработные платы у ВСЕХ, а не только избранных, собрали больше налогов, увеличилось количество производимой продукции, поставок на экспорт- получи . Нет- получи свои 60% от оклада и не шкни, а работай на благо страны!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 905
Re: "Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты...
Отправлено: 09.09.25 - 09:59
Цитата:
мудро!
слишком смело чтобы кто-то такое реализовал. одни позвоночники присосались. поганой метлой не выгонишь.
а вообще-
было 148 - станет 130 толку? на референдум больше денег потратят.
Михаил:
Нет- получи свои 60% от оклада и не шкни, а работай на благо страны!!!
Нет- получи свои 60% от оклада и не шкни, а работай на благо страны!!!
мудро!
слишком смело чтобы кто-то такое реализовал. одни позвоночники присосались. поганой метлой не выгонишь.
а вообще-
было 148 - станет 130 толку? на референдум больше денег потратят.
Re: "Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты...
Отправлено: 09.09.25 - 10:10
Просто в коммерческих организациях давно есть KPI ( или коэффициент полезного участия, как в советские времена). Поучили прибыль, получите премию. А так- голый оклад НЕТТО вперед, к новым свершениям, дерзайте- вы талантливы, недаром же во власть лезли, вот и доказывайте своей работой свое полезное участие
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12211
Re: "Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты...
Отправлено: 09.09.25 - 13:09
--Вообще должна быть средняя зарплата .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1104
"Я минусов вообще не вижу" - Что говорят депутаты об однопалатном Парламенте?
Отправлено: 09.09.25 - 14:41
Парламент РК раздут, несмотря на то, что он представляет якобы интересы народа! Соответственно и зарплата высокая! Тогда и ответственность должна быть высокой, а у нас население регионов до сих пор не знает кто от них депутат в Парламенте и что он там натворил законодательного, зная или не зная действующее законодательство страны! И самое главное в нем должны быть юристы-практики, специалисты по узким направлениям в экономике, во внутренних делах, а не просто незнайки! Не зная предыдущие законы, обстоятельства о преступных схемах, фактах коррупции во всех эшелонах власти, хищениях, о лоббировании своих и чужих интересов, о кланах, не зная законодательную практику, основы экономики, медицины, налоговой политики во всех странах и не только в своей стране, справедливый закон тяжело принимать! Такие законы считаются сырыми, коллизией! Примеры уже есть! Страна потихоньку превращается в страховую компанию при раздаче бюджетных денег, при раздаче субсидий, слабой по взиманию налогов, по контролю за расходованием бюджетных средств, по борьбе с мошенниками, тунеядцами, наркоманией! Парламент РК должен быть профессиональным, практичным и наконец справедливым и самое главное не количество депутатов, а качество и логическое мышление, основанное на практике, исследованиях! Для населения в 20 миллионов, в стране есть маслихаты, которые обязаны представлять интересы населения региона путем доведения до населения актов принятых решений от имени и в интересах населения региона, этого пока еще нет, и если будет, то только по указанию Президента РК, а не Конституции РК! Зарплата у депутата и её размер должен быть одним из первых вопросов при проведении референдума, потому что сытый не будет понимать не сытого члена общества!
[Исправлено: абике, 09.09.2025 - 15:43]
[Исправлено: абике, 09.09.2025 - 15:43]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 98, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 98
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать