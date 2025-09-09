Re: Когда наступила смерть? - Дело об убийстве за оскорбление...

Отправлено: - 14:09

Тут каждый убийца будет искать любыми путями алиби, ничего не поделаешь, такова логика! Как мог пьяный человек смотреть телевизор лежа на диване? Скорей всего он спал, поскольку сопротивления не оказывал! Если одежду подсудимого подвергли экспертизе, нож, и идентификация подтвердилась то тут все понятно. Возможно причина другая, но факт имеет место! Убийство тут налицо и суд примет окончательное решение!