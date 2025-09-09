НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Когда наступила смерть? - Дело об убийстве за оскорбление бывшей жены продолжают рассматривать в суде Костанайской области
 
 
Когда наступила смерть? - Дело об убийстве за оскорбление бывшей жены продолжают рассматривать в суде Костанайской области
Отправлено: 09.09.25 - 14:09
Судмедэксперт на месте постановил, что смерть наступила около 5-6 часов назад. Но, как показала дополнительная экспертиза, с момента убийства до времени изучения трупа прошло более суток.
Читать новость

Re: Когда наступила смерть? - Дело об убийстве за оскорбление...
Отправлено: 09.09.25 - 14:09
Тут каждый убийца будет искать любыми путями алиби, ничего не поделаешь, такова логика! Как мог пьяный человек смотреть телевизор лежа на диване? Скорей всего он спал, поскольку сопротивления не оказывал! Если одежду подсудимого подвергли экспертизе, нож, и идентификация подтвердилась то тут все понятно. Возможно причина другая, но факт имеет место! Убийство тут налицо и суд примет окончательное решение!
