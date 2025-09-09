Отправлено: - 13:43

они мешают водителям и создают опасные ситуации на дорогах

Цитата:А 5 метровые экраны не мешают! А большие баннеры или led- экраны не мешают? Хватит держать людей за оленей! Если вам кажется, что люди настолько тупы, что за чистую монету примут эту причину - то это не так. Давайте тогда запретим рекламу в целом, вешать вывески на фасад, подсветку запретим - это все тоже "мешает".Истинную причину никто не скажет, хотя мы все ее знаем. Не так проблемы решаются. Если проблему спрятать - она не становится решённой. Увы и ах, товарищи законотворцы. Такими причинами детей в младшей школе можно развести, не более.