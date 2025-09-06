Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая революция - угроза или шанс?
Отправлено: 06.09.25 - 23:35
Интеллект не исчезает от новых форм речи и общения. Он исчезает, когда мы сами перестаём его развивать. Каждая революция в языке - от устной речи к письменной, от письма к печати, от печати к интернету — приносила и потери, и новые возможности. Читать новость
Не взлетела статья. Я бы поддержал, но не понятно, что именно автор хотел сказать. Уже вроде все что можно было по этой теме сказать - есть в комментариях к предыдущей похожей теме за авторством Бондаренко. Ищите оригинальный сюжет, дадим отклик на несколько страниц.
"-Эх, Артур. Чтобы оторвать задницу от дивана нужно напрячь всего 12 мышц. -А чтобы показать тебе средний палец нужно напрячь всего 4 мышцы" (с) х/ф Хоббит с татуировкой дракона. Как по мне навыки, условно, стирки, мытья посуды, даже простейшего поворота ключа в замке зажигания, не говоря уже про письмо собственными руками это заметно более разнообразные навыки чем навык "оттопырить пальчик и нажать на кнопку". Разные навыки задействую разные участки мозга, требуют разных знаний, что опять же увеличивает объём задействованного мозга. вообще постановка вопроса не верна. меняют ли технологии "ум"? - нет конечно, у них вообще такой задачи нет. технологии позволяют лучше выживать тупым, и немощным в плане здоровья гражданам. вся их функция на этом заканчивается. ещё потешить самолюбие изобретателю технологии. в итоге получаем что "ум" остается прежним, но концентрация сильно падает, отсюда возникает иллюзия кажущегося отупления. и ещё один момент - снижается вариативность. если родить 10 детей то глядишь, один да задастся, а если одного или двоих то вероятность такого исхода сильно снижается.
люди, рождённые примерно с конца 1990-х до начала 2010-х годов, выросшие в мире интернета, смартфонов и соцсетей.
Ну да, у нас старший 2003го, окончил школу кадетов в Рудном 14ю, пошел в политех Костанай, занял первое место по баллам при вступлении , бесплатно его взяли, ну и пока два красных диплома, идет на третий. Учится очно и еще работает на КИА Казалось бы, солдатская 14 школа в Рудном, а как выучили то и он не один такой с этой школы для солдат Так что да, согласен, молодежь, которую мы называем тупыми малолетками, на самом деле не тупеет..
