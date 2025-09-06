НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая революция - угроза или шанс?
 
 
Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая революция - угроза или шанс?
Отправлено: 06.09.25 - 23:35
Отправлено: 06.09.25 - 23:35
Интеллект не исчезает от новых форм речи и общения. Он исчезает, когда мы сами перестаём его развивать. Каждая революция в языке - от устной речи к письменной, от письма к печати, от печати к интернету — приносила и потери, и новые возможности.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая...
Отправлено: 06.09.25 - 23:35
#1
Не взлетела статья. Я бы поддержал, но не понятно, что именно автор хотел сказать. Уже вроде все что можно было по этой теме сказать - есть в комментариях к предыдущей похожей теме за авторством Бондаренко. Ищите оригинальный сюжет, дадим отклик на несколько страниц.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая...
Отправлено: 07.09.25 - 00:26
#2
Цитата:
maxsaf:
Не взлетела статья

:lol: ща, погодите. наваяю чего-нибудь злобного.

Цитата:
Корректнее сказать: их когнитивный профиль изменился.

Источник:

ну да, ну да - "особенные", "маломобильные", теперь вот предлагает человек "с измененным когнитивным профилем".

Цитата:
Технологии: они меняют не столько «ум», сколько способы обработки информации.

Источник:

"-Эх, Артур. Чтобы оторвать задницу от дивана нужно напрячь всего 12 мышц.
-А чтобы показать тебе средний палец нужно напрячь всего 4 мышцы" (с) х/ф Хоббит с татуировкой дракона.
Как по мне навыки, условно, стирки, мытья посуды, даже простейшего поворота ключа в замке зажигания, не говоря уже про письмо собственными руками это заметно более разнообразные навыки чем навык "оттопырить пальчик и нажать на кнопку". Разные навыки задействую разные участки мозга, требуют разных знаний, что опять же увеличивает объём задействованного мозга.
вообще постановка вопроса не верна. меняют ли технологии "ум"? - нет конечно, у них вообще такой задачи нет. технологии позволяют лучше выживать тупым, и немощным в плане здоровья гражданам. вся их функция на этом заканчивается. ещё потешить самолюбие изобретателю технологии. в итоге получаем что "ум" остается прежним, но концентрация сильно падает, отсюда возникает иллюзия кажущегося отупления. и ещё один момент - снижается вариативность. если родить 10 детей то глядишь, один да задастся, а если одного или двоих то вероятность такого исхода сильно снижается.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая...
Отправлено: 09.09.25 - 13:21
#3
Цитата:
maxsaf:
Уже вроде все что можно было по этой теме сказать - есть в комментариях к предыдущей похожей теме за авторством Бондаренко.

В том и проблема, статью написал раньше, опубликовали позже, за это время появились комментарии. Штош
Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая революция - угроза или шанс?
Отправлено: 09.09.25 - 13:30
Vit:
Отправлено: 09.09.25 - 13:30
#4
Цитата:
Alehander: В том и проблема, статью написал раньше, опубликовали позже
Значит дедовщина в редакции присутствует. Мафия одним словом)
Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая революция - угроза или шанс?
Отправлено: 09.09.25 - 13:33
Alehander:
Отправлено: 09.09.25 - 13:33
#5
Нет, ratio, такого плана колонки хорошо читаются на выходных, считает редакция. Поэтому и публикуются соответственно в конце недели.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Искусственный интеллект и вторая речевая...
Отправлено: 09.09.25 - 14:09
#6
Цитата:
люди, рождённые примерно с конца 1990-х до начала 2010-х годов, выросшие в мире интернета, смартфонов и соцсетей.

Ну да, у нас старший 2003го, окончил школу кадетов в Рудном 14ю, пошел в политех Костанай, занял первое место по баллам при вступлении , бесплатно его взяли, ну и пока два красных диплома, идет на третий.
Учится очно и еще работает на КИА
Казалось бы, солдатская 14 школа в Рудном, а как выучили то и он не один такой с этой школы для солдат
Так что да, согласен, молодежь, которую мы называем тупыми малолетками, на самом деле не тупеет..
