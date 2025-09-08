НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2674
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 11:58
#8701
Цитата:
maxsaf:
Что не так с его мышлением, что быть единомышленником - оскорбление?

Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.
Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует. Это не так.
Я понятно объяснил?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:00
#8702
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы утверждаете, что администрация сайта бездействует

Поправочка: содействует. Так правильно?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:02
#8703
Цитата:
Тимур Гафуров:
Оскорбление содержалось в полном варианте вашего высказывания. Прочитайте, если забыли.

Зачем? Что вы процитировали, то я дальше и обсуждаю. Если бы вы процитировали полный вариант, или другую часть моего высказывания, беседа могла пойти по другому, либо вовсе прекратиться.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:16
#8704
Цитата:
Тимур Гафуров:

Цитата:
Не передергивайте, пожалуйста. Вы имели в виду единомышленников в составе администрации сайта. Потому я так и ответил.

Спасибо что сделали короткое замечание!
Потому что часто передергивает он сообщения оппонента
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:25
#8705
Цитата:
111:
Потому что часто передергивает он сообщения оппонента

Ахааха, кто бы говорил :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:36
#8706
Автовокзал

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:38
#8707
Да, автовокзал закрыт

Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2674
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 12:54
#8708
Цитата:
maxsaf:
Поправочка: содействует. Так правильно?

Нет. Неправильно.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 13:09
#8709
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Ахааха, кто бы говорил :lol:

Ну передернул же от обиды?
Тебе даже указали на это конкретно
Зачем истерия то?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 18:23
#8710
Цитата:
111:
Ну передернул же от обиды?

Вовсе нет. Обиделась редакция. Оказывается, я их оскорбил, обвинив в бездействии по отношению к тебе. Но это сам главный редактор признавал много раз. На тебя периодически поступают жалобы в "вопросах редакции" и просьбы принять более серьезные меры, на что главред всегда отвечает отказом, то есть бездействует. Действуют только модераторы, которые продолжают тебя удалять в соответствии с соглашением. Никаких дополнительных мер к тебе не применяют, хотя по числу жалоб в "вопросах редакции" ты абсолютный рекордсмен, можешь даже сам посчитать, сколько раз на тебя жаловались за последние несколько лет. Ни на кого другого столько жалоб и близко не поступало.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.09.25 - 21:12
#8711
Цитата:
maxsaf:

Это да, яркий показатель толпы, смуты.
В толпе все превращаются в животное
Сам был в толпе Сары Аулие, прекрасно знаю, как давить стариков и женщин и как девчонки давят нас,
То же самое и в окружении у Назарбаева, клетки грудные ломали
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28581
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.09.25 - 02:09
#8712
Цитата:
111:
В толпе все превращаются в животное Сам был в толпе

По себе людей не судят
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.09.25 - 12:25
#8713
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
По себе людей не судят

Это не по себе, это когда в толпе ты находишься и остальные
Даже тут, один жалуется и быстро делается вой толпы, начинают все мои оппоненты
Это закон толпы и от него еще никто не уходил, если ты в толпе, значит и правила не твои, а общие
