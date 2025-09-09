НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Уличные табло с курсами валют официально запретили в Казахстане
 
 
NG.kz
Уличные табло с курсами валют официально запретили в Казахстане
Отправлено: 09.09.25 - 11:51
В Казахстане официально отказались от уличных табло с курсами валют. Теперь они должны располагаться только внутри обменных пунктов. В Нацбанке объяснили свое решение тем, что на сегодняшний день всю информацию о валютных операциях можно узнать онлайн.
Сабыр
Re: Уличные табло с курсами валют официально запретили в...
Отправлено: 09.09.25 - 11:51
Начало. Скоро будет как в РФ,только в банках обмен,где покупка 60р за доллар,а продажа 100. Ещё и нету в наличии. Кому мешали эти табло..
Vlad Kostanai
Re: Уличные табло с курсами валют официально запретили в...
Отправлено: 09.09.25 - 12:41
Государство боится своих граждан. Курс уже на столько вырос, что расположение табло на видных местах существенно увеличивает протестный потенциал населения. Это единственная причина по которой было принято такое решение. Как говорится - чтобы глаз не мозолило. И чтобы было поменьше соответствующих вопросов от журналистов "в кулуарах правительства". За 10 прошедших лет курс вырос более чем на 300%, а накопленная инфляция по данным комитета статистики не превышает 100%.
