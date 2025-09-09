Re: Уличные табло с курсами валют официально запретили в...

Отправлено: - 12:41

Государство боится своих граждан. Курс уже на столько вырос, что расположение табло на видных местах существенно увеличивает протестный потенциал населения. Это единственная причина по которой было принято такое решение. Как говорится - чтобы глаз не мозолило. И чтобы было поменьше соответствующих вопросов от журналистов "в кулуарах правительства". За 10 прошедших лет курс вырос более чем на 300%, а накопленная инфляция по данным комитета статистики не превышает 100%.