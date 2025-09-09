Отправлено: - 10:40

Но сами животноводы уверены: справедливая цена говядины - от 5 до 5,5 тысяч за килограмм.

[Исправлено: Vit, 09.09.2025 - 10:41]

Цитата:Халяльную свинину будем кушать. Можно левой рукой или ночью что б не кто не видел.А насчёт 6000 т за кг. У вас его покупать не будут. Начнут завозить из соседних стран. Хотя и так завозят.Интереснно а че будет когда мечта наших болашаковцев исполнится и топливо, электричество, газ подгонят под цены Европы? Вопрос риторический) а будет то что булку хлеба из Германии будем заказывать.) Вот такая у нас странная экономика