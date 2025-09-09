НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В матче отбора на чемпионат мира с командой Бельгии сборную Казахстана ожидала участь футболистов Лихтенштейна
 
 
В матче отбора на чемпионат мира с командой Бельгии сборную Казахстана ожидала участь футболистов Лихтенштейна
Отправлено: 09.09.25 - 06:51
До этой встречи бельгийцы набрали в отборочном турнире в группе «J» семь очков в трех матчах, а казахстанцы - три очка в четырех играх. Ранее эти сборные встречались меду собой шесть раз. Но такого результата еще не было.
Читать новость

Отправлено: 09.09.25 - 06:51
#1
Ну вот за что им деньги платят? Пора давно перевести на финансирование, исходя из результатов.
Отправлено: 09.09.25 - 08:59
#2
Давно пора понять, что ногомяч - это не для Казахстана игра.
