Обсуждение публикаций
«Вы не слуги народа, если...» - Обращение Токаеву записали жители Аркалыка, чтобы добиться ремонта их дома
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52510
«Вы не слуги народа, если...» - Обращение Токаеву записали жители Аркалыка, чтобы добиться ремонта их дома
Отправлено: 08.09.25 - 15:25
Они рассказали «НГ» о ходе разбирательства с акиматом города. Видеописьмо президенту планировалось крайней мерой. Хотя изначально нужно было лишь привести в порядок уже отремонтированную крышу. Что довело жильцов?
Читать новость

Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10391
Re: «Вы не слуги народа, если...» - Обращение Токаеву записали...
Отправлено: 08.09.25 - 15:25
#1
А почему им кто то обязан обшивать,утеплять их дом?
Почему я ремонитрую крышу пятиэтажки за свой счёт ,или мы собираем деньги всем подездом ,а им все обязаны?
Я напрмер против что бы с моих налогов ремонтировали их жильё.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1730
Re: «Вы не слуги народа, если...» - Обращение Токаеву записали...
Отправлено: 08.09.25 - 15:31
#2
Цитата:
по госпрограмме

Все номинально. Программа есть, работа есть . качество - да зачем? Бюджеты освоены, акты подписаны, работы приняты и оплачены. Никто "не в дураках".
У нас же так дороги делают. Сделали кое-как, бабки влупили, а за качество спрашивать не станут. А зачем, если все равно переделывать на следующий год?)
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1101
Re: «Вы не слуги народа, если...» - Обращение Токаеву записали...
Отправлено: 09.09.25 - 00:22
#3
Население привыкло к дармоедству из-за нерадивых заказчиков, подрядчиков, прокуратура почему не вмешивается, ведь на их глазах бюджетные деньги вбухивают в частный дом? Гос-во что страховая компания? Где кондоминиум, где целевые взносы этих горе собственников квартир? Почему до сих пор не открыт накопительный счет на конкретный дом? Вот эта ситуация свидетельствует о безответственности акимата!
