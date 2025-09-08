Re: «Вы не слуги народа, если...» - Обращение Токаеву записали...

Отправлено: - 15:25

А почему им кто то обязан обшивать,утеплять их дом?

Почему я ремонитрую крышу пятиэтажки за свой счёт ,или мы собираем деньги всем подездом ,а им все обязаны?

Я напрмер против что бы с моих налогов ремонтировали их жильё.