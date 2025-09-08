Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...

Нет системной работы с населением, с экономикой и поэтому буксующая роль государственных органов на фоне саботажа от низа до верху! Нужны кадры квалифицированные, а тут нет отбора, нет квалифицированного обучения и поэтому нет профессионалов, дипломы покупают за деньги, не учась! Все не желающие работать на производстве, стоят в очереди за государственными должностями, становятся портфеленосителями! Не зря Президент убирает Сенат! Как воровали так и воруют, и при этом никакой власти не бояться из-за отсутствия реальной ответственности! Всех исполнителей послания нужно постоянно контролировать и не раздавать бюджетные деньги! А кому доверить эту работу? Пора уже страну превратить из импортозависимой в экспортную, а иначе покупая чужое имущество и товары становятся зависимыми предприятия, которые попали в 6%. Что говорить даже КРС перестала выращивать мясоедная страна, ссылаясь на конкуренцию, превратившись с страну дармоедов, живущих лишь на халяву, умеющих только мошенничать, а не работать! Сколько можно уже накачивать бюджетными деньгами тех, кто уклоняется от уплаты налогов, при этом явно саботирующих в будущем уплату налогов, эксплуатирующих работников за МЗП! И дело не в законах, а дело в их не исполнении всеми путем саботажа! Посмотрите красные директора и другие латифундисты выращивают только пшеницу, заботясь только не о качестве гумуса, а только ради дохода, а работяг из-за их меркантильных действий, сейчас нет, все в город убежали таксистами, госслужащими, торговцами тряпок и тому подобное! Тут еще создание государственных структур, которые вместо того, чтобы развивать сельское хозяйство, промышленность, только тормозят процесс, при этом являясь обузой для бюджета! Нужно с каждого агрария спрашивать результат, если занимаются овощеводством, животноводством, если им дали земельные участки, если дают каждый год субсидии, если каждый год дают послабления в уплате налогов, не выпускать за границу любого, кто не уплатил налог, не давать таким преференции! Применять принудительный труд на благо страны! Либо возвращаемся в СССР, с его законами по тунеядству, смертной казнью, принудительным трудом, к плановой экономике! Толку от того, что есть прирост населения, а сколько трудоспособного населения не работает, смотрящего только в свой смартфон или проживающих за счет родителей, или за счет кредита! Бюджет не резиновый, нужно прекратить раздавать налево и направо, тунеядцев нужно обучать рабочим профессиям, рабочую силу которых продавать латифундистам, капиталистам промышленникам и тому подобное! Латифундисты и им подобные должны быть на контроле у налоговых органов, прокуратуры,КНБ. Без контроля никак! У нас одни спортсмены на бюджете, и не только футболисты! Гос-во само того, не ожидая взрастило потребителей, а не производителей, отсюда и мяса нет из-за латифундистов!