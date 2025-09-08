НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52510
Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
Отправлено: 08.09.25 - 16:49
С таким предложением на аппаратном совещании в акимате сегодня, 8 сентября, выступил директор ТОО "Жарык Жол" Виктор МУЩИНСКИЙ. Его фирма обслуживает маршруты № 24 и № 27, которые недавно попали под оптимизацию.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1730
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 16:49
#1
Кто-то из форумчан писал об этом. В яблочко)))

Все планомерно. Ничего неожиданного. Автобусов меньше, ходят реже, вместительность меньше - платите больше. Логика! Где старые MANы, SETRA и NEOPLANы? На них еще ездить и ездить можно было! Где автобусы с "гармошкой"?
Уплотняя город, разжижать транспорт - не от большого ума такие решения приходят. Вот аким все заряжает, что надо месяц посмотреть, сделать выводы. Вот пусть он этот месяц и поездит на работу на оптимизированных автобусах! Как раз хорошие пример - нет автобусов, которые прям до акимата идут. Вот потопает с остановки в жару или в дождь до рабочего места, вот тогда и будет понимание и выводы.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1730
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 16:52
#2
Цитата:
Сегодня с 7.30 наши сотрудники проехали на маршрутах №№ 38, 10, 18, 13. Фотографии все скинули, можем предоставить. Переполненности нет.

Одна поездка - не показатель.
Заведите аккаунт, залейте туда покадрово. Люди же не идиоты, они тоже могут фоток наделать в противовес.

Люди, которые на автобусе ездят только с прессой - никогда не поймут, что такое давка, опоздание и все в таком духе
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
347
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 17:41
#3
Повышением цен на проезд- НИКОГДА не решить все проблемы- инфляция съедает все то что перевозчики себе выбивают на раз-два. Один дизель ползуче с нового года стал с 305 до 319 за литр!!!
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
347
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 17:46
#4
Хотите игры в одни ворота- создавайте АТП государственные, с полным парком автобусов, забирайте самые лакомые маршруты, получайте субсидии целиком... Только государству это не надо- на аутсорс отдать- продать легче, а потом с мелкими предриятьюшками сквозь зубы разговаривать и прижимать их к ногтю. При дележе на мелкие части к рукам больше прилипает, причем от разных предприятий
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1730
Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
Отправлено: 08.09.25 - 17:54
#5
Верните старые добрые "газели" - частник без госучастия будет возить стабильнее. Пусть и чутка дороже - но оно того будет стоить
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7710
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 19:53
#6
Должен быть хозяин в доме, на предприятии, в стране в конце концов, чтобы ударить кулаком по столу, вспомнить мать родную, да так чтобы присутствующие описались после этого окрика, потребовать чтобы ни на копейку, иначе ....
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46020
Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
Отправлено: 08.09.25 - 21:20
#7
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Верните старые добрые "газели" - частник без госучастия будет возить стабильнее. Пусть и чутка дороже - но оно того будет стоить

Ты лично раз предлагаешь, как это видишь?
Ты уже просишь помощи этим газелям, но тут же говоришь « без госучастия».
Ты соображаешь то хоть, что ты говоришь абсолютно две несовместимые вещи?
Или и попробуй сам, без госучастия и посмотришь, куда делись Рафики и Газели..
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1730
Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
Отправлено: 08.09.25 - 22:21
#8
Цитата:
111:
Ты соображаешь то хоть,

В отличии от вас, я всегда отдаю отчет своим словам.
Любой бизнес, к которому приложило руку государство - обречен на провал. Все перевозчики - частники, но на подсосе у государства. В виде субсидий. Не думаю, что если бы дали добро частникам на перевозки, желающих компаний бы не оказалось. И была бы (надеюсь честная) конкуренция между субсидируемыми и частными перевозчиками. И был бы выбор у людей - дешевле, но медленнее, или чуть дороже, но комфортнее. Как было раньше. Мы со своей эстетикой про(фукали) тррлоейбусы, маршрутки, автобусы с нормальной вместимостью. А жаль. И все потому, что городские власти посчитали, что так будет лучше. Как и в этот раз
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46020
Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
Отправлено: 08.09.25 - 22:29
#9
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
но на подсосе у государства.

Значит он не частник, как например тот же Яндекс такси, тогда зачем ты эту тему впариваешь, ведь они государственники
И не моргнешь ведь глазом..
