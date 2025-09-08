Отправлено: - 20:28

юля елиссева:

помню еще в школе училась и удивлялась, после того как разогнали Верховный совет и появились у нас Мажилис и Сенат, недоумевала, как в унитарном государстве может быть двухпалатный парламент? Мы ведь не федерация

Цитата:В Польше двухпалатный парламентИ вообще много гдеПрактически вездеА нужен не парламент это про англичанНам при нашем маленьком населении нужны ежегодные сходы или референдумыК декабрю например пакет законов подготовило правительство а народ идёт голосует за каждый галочкой в отдельностиЭто и будет демократия в действии а не олигархия