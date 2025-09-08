Отправлено: - 16:52

Сегодня с 7.30 наши сотрудники проехали на маршрутах №№ 38, 10, 18, 13. Фотографии все скинули, можем предоставить. Переполненности нет.

Цитата:Одна поездка - не показатель.Заведите аккаунт, залейте туда покадрово. Люди же не идиоты, они тоже могут фоток наделать в противовес.Люди, которые на автобусе ездят только с прессой - никогда не поймут, что такое давка, опоздание и все в таком духе