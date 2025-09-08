Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил один из перевозчиков. Что ответил аким Костаная?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52510
Отправлено: 08.09.25 - 16:49
С таким предложением на аппаратном совещании в акимате сегодня, 8 сентября, выступил директор ТОО "Жарык Жол" Виктор МУЩИНСКИЙ. Его фирма обслуживает маршруты № 24 и № 27, которые недавно попали под оптимизацию.
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 16:49
Кто-то из форумчан писал об этом. В яблочко)))
Все планомерно. Ничего неожиданного. Автобусов меньше, ходят реже, вместительность меньше - платите больше. Логика! Где старые MANы, SETRA и NEOPLANы? На них еще ездить и ездить можно было! Где автобусы с "гармошкой"?
Уплотняя город, разжижать транспорт - не от большого ума такие решения приходят. Вот аким все заряжает, что надо месяц посмотреть, сделать выводы. Вот пусть он этот месяц и поездит на работу на оптимизированных автобусах! Как раз хорошие пример - нет автобусов, которые прям до акимата идут. Вот потопает с остановки в жару или в дождь до рабочего места, вот тогда и будет понимание и выводы.
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 16:52
Цитата:
Одна поездка - не показатель.
Заведите аккаунт, залейте туда покадрово. Люди же не идиоты, они тоже могут фоток наделать в противовес.
Люди, которые на автобусе ездят только с прессой - никогда не поймут, что такое давка, опоздание и все в таком духе
Сегодня с 7.30 наши сотрудники проехали на маршрутах №№ 38, 10, 18, 13. Фотографии все скинули, можем предоставить. Переполненности нет.
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 17:41
Повышением цен на проезд- НИКОГДА не решить все проблемы- инфляция съедает все то что перевозчики себе выбивают на раз-два. Один дизель ползуче с нового года стал с 305 до 319 за литр!!!
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 17:46
Хотите игры в одни ворота- создавайте АТП государственные, с полным парком автобусов, забирайте самые лакомые маршруты, получайте субсидии целиком... Только государству это не надо- на аутсорс отдать- продать легче, а потом с мелкими предриятьюшками сквозь зубы разговаривать и прижимать их к ногтю. При дележе на мелкие части к рукам больше прилипает, причем от разных предприятий
Отправлено: 08.09.25 - 17:54
Верните старые добрые "газели" - частник без госучастия будет возить стабильнее. Пусть и чутка дороже - но оно того будет стоить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7710
Re: Повысить плату за проезд в автобусах до 150 тенге предложил...
Отправлено: 08.09.25 - 19:53
Должен быть хозяин в доме, на предприятии, в стране в конце концов, чтобы ударить кулаком по столу, вспомнить мать родную, да так чтобы присутствующие описались после этого окрика, потребовать чтобы ни на копейку, иначе ....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46019
Отправлено: 08.09.25 - 21:20
Цитата:
Ты лично раз предлагаешь, как это видишь?
Ты уже просишь помощи этим газелям, но тут же говоришь « без госучастия».
Ты соображаешь то хоть, что ты говоришь абсолютно две несовместимые вещи?
Или и попробуй сам, без госучастия и посмотришь, куда делись Рафики и Газели..
vofkakst:
-
