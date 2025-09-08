НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
От жалобы к пирогам - Как местное сообщество в Рудном разбиралось в коммунальном конфликте
 
 
N
NG.kz
От жалобы к пирогам - Как местное сообщество в Рудном разбиралось в коммунальном конфликте
Отправлено: 08.09.25 - 11:58
На улице Чекмарёва в Рудном разгорелся спор. Во время ремонта теплотрассы бабушка с внучкой оказалась в непростой ситуации - от нее требовали устроить тепловой колодец у дома. Звучит технически, но для семьи это стало настоящей проблемой.
С
Сабыр
Re: От жалобы к пирогам - Как местное сообщество в Рудном...
Отправлено: 08.09.25 - 11:58
#1
Уж мог бы и на себя подрядчик взять. Чё позориться то. Миллионные освоения,а тут колодец ерундовый.
Alehander
Alehander
Рудный
Re: От жалобы к пирогам - Как местное сообщество в Рудном...
Отправлено: 08.09.25 - 16:26
#2
Ой, это долгая история. Сначала вообще не хотели в частном секторе ремонтировать теплотрассу. Есть газовая труба - пожалуйста подключайтесь. Ходили в акимат выбивали, пришли к соглашению. Область выделила бюджет. Не такой уж большой, но его смогли растянуть на большие участки, по кварталам. Одно дело когда камеру строит частник для себя, это может быть и труба б/у и железо и даже дерево, таких сейчас много. Если это будет выполняться по смете из областного бюджета то она должна соответствовать всем требованиям. А значит больше средств потратится не на трубы а на камеры. А из-за вот такого не понимания потом вообще никто ничего делать не хочет. Рудный вообще уникальный город. Во всех городах частный сектор давно газом отапливается. Так что тут ситуация щекотливая
С
Сабыр
От жалобы к пирогам - Как местное сообщество в Рудном разбиралось в коммунальном конфликте
Отправлено: 08.09.25 - 16:40
#3
Цитата:
Alehander:
частный сектор давно газом

Конечно! И ведь в разы дешевле!
К
Карачун
От жалобы к пирогам - Как местное сообщество в Рудном разбиралось в коммунальном конфликте
Отправлено: 08.09.25 - 17:19
#4
Цитата:
Сабыр:
Конечно! И ведь в разы дешевле!

Во-первых для этого нужно чтобы холодная вода была проведена в дом, а у нас это далеко не у всех.
Во-вторых часть домов не пройдут по требованиям для подключения газа, и даже может быть не столько газа сколько установки газового котла.
И в-третьих даже из числа граждан что соответствуют всем условиям, часть не имеет планов жить в доме пока этот газ хотя бы просто окупится, а часть просто не способна сложить два и два или не имеет хоть какого-то перспективного мышления (что впрочем не удивительно у нас в стране вообще не принято хоть сколько-нибудь наперед думать).
Помню когда трубы газовые массово по частному сектору протянули ходил устойчивый слух что подключение стоит миллион, проект плюс завести трубу в дом. Ну миллион и миллион, мне оно постольку поскольку, пока не побеседовал с человеком который реально завел себе газ в дом и перешёл на автономное отопление. Так вот сумма была 500К...вместе с котлом. Что в общем-то и тогда были вполне посильные деньги.
