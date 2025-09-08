Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...

"Важным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Однако для стабильного роста экономики этого, пожалуй, недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции", - заявил Глава государс

Еще дедушка Ленин начинал свои революционные преобразования с электроэнергетики, дальше его дело только продолжали. За 30 лет Тауэльсыздыка генерирующих мощностей- НОЛЬ!!! При том что потребление электричества прирастало от 5 до 15% в год!!!! Теперь эти станции (две) будут введены в сроки минимум 5-7 лет, не раньше. Что нас дальше ждет? Электроэнергия по цене как в Европе и товары, которые если и будут произведены, то их НИКТО не купит, потому как на электроэнергии по такой цене они ОДНОЗНАЧНО не будут конкурентноспособными. И снова- банановая республика??? Как долго у руля будут находиться временщики, которым нас..ть на народ, на Республику, на государство?????? Не пора ли планировщиков к ответу?????