НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент Казахстана в очередном Послании народу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52510
Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент Казахстана в очередном Послании народу
Отправлено: 08.09.25 - 13:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфляция "съедает" рост доходов населения, что требует решительных шагов. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в ходе очередного Послания народу Казахстана. На какие темы еще высказался глава государства?
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1475
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 08.09.25 - 13:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств


У воюющих стран инфляция ниже, чем у нас. Заняли 5-е место в мире - ситуация явно не типичная. Может пора прекратить решать экономические проблемы повышением курса доллара? Прекратить заливать экономику дешёвыми деньгами через всякие программы авто и другого кредитования? Остановить субсидирование всех подряд, начать уже проверять цены в госзакупках (они часто в 2-3 раза выше рыночных)?
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
347
Re: Меньше инфляции, больше АЭС - О чем говорил президент...
Отправлено: 08.09.25 - 15:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Важным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Однако для стабильного роста экономики этого, пожалуй, недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей атомной станции", - заявил Глава государс
Еще дедушка Ленин начинал свои революционные преобразования с электроэнергетики, дальше его дело только продолжали. За 30 лет Тауэльсыздыка генерирующих мощностей- НОЛЬ!!! При том что потребление электричества прирастало от 5 до 15% в год!!!! Теперь эти станции (две) будут введены в сроки минимум 5-7 лет, не раньше. Что нас дальше ждет? Электроэнергия по цене как в Европе и товары, которые если и будут произведены, то их НИКТО не купит, потому как на электроэнергии по такой цене они ОДНОЗНАЧНО не будут конкурентноспособными. И снова- банановая республика??? Как долго у руля будут находиться временщики, которым нас..ть на народ, на Республику, на государство?????? Не пора ли планировщиков к ответу?????
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 74, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS