Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:11
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству торговли запустить пилотный проект до 1 октября этого года в Кокшетау и Павлодаре. В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну. Читать новость
Перед Казахстаном лишь потерявшая суверенитет и бедствующая Палестина (инфляция в июле 2025 года составила 59,35% в годовом выражении), находящийся под международными санкциями и блокадой Иран (38,7%), восстанавливающаяся после войны Сирия (15,87%) и Ливан с его разрушенной экономикой (14,3%).
дружба и помощь россии в обходе санкций хуже войны это все результаты вторчиных и первичных санкций
кричали тут максы и остальные серые волки-дружите с россией! зачем свое развивать?! вон россия наш рынок товаром завалит всеровно компродоры и перекупы с***ые даже логистический рынок не хотели развивать все на россию надеялись что через нее товар дешевле из европы идет а тут бабац и россия изгой и мы за ней следом там товары дорожают и зарплаты просели и мы следом спасебо компродорам
Так у них самих почему-то инфляция ниже чем у нас.
По теме - мы бьем в грудь кулаком, кричим о темпах роста, о планах вхождения в топ 10/20/50 стран. А на деле что? Растет госдолг, растёт инфляция, деньги обесцениваются. Все съедает в первую очередь коррупция, а не инфляция. Что мешает России наращивать производство? Даже в условиях санкций и военноо положения? А нам что мешает? Мы все распродаем, себя оставляем с хреном без соли. Но мы и этим гордимся.
И пока мы живём с оглядкой на другие страны (мол в Сингапуре так, а в Турции - так), пока не научимся извлекать именно опыт других стран, а не концепт - так и будем жить черти как.
Если вы не считаете себя частью страны, гражданином - ну что тут тогда поделать. Можно не придираться к словам, а как удивить всех - кааак вникнуть в суть написанного. Поначалу это будет трудно, но вы попробуйте
