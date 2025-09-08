НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52509
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:11
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерству торговли запустить пилотный проект до 1 октября этого года в Кокшетау и Павлодаре. В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1726
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 11:11
Цитата:
по инфляции сегодня Казахстан входит в первую десятку в мире

Ну и где наше развитие? Где передовики? Где передовые технологии? Где качество жизни ?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28579
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:33
Цитата:
vofkakst:
Ну и где наше развитие? Где передовики? Где передовые технологии? Где качество жизни ?

Здесь. Я на днях отметил 10.000 абонентов, передовая технология телевидения, с нуля. Но есть нюанс... ;-)
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3839
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 11:38
Ура! Вспомним детство, конец 80-х, когда всё продукты были по талонам!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28579
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 11:43
Цитата:
юля елиссева:
Ура! Вспомним детство, конец 80-х, когда всё продукты были по талонам!

Совок вернулся откуда не ждали :lol:
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18355
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 12:20
Цитата:
Перед Казахстаном лишь потерявшая суверенитет и бедствующая Палестина (инфляция в июле 2025 года составила 59,35% в годовом выражении), находящийся под международными санкциями и блокадой Иран (38,7%), восстанавливающаяся после войны Сирия (15,87%) и Ливан с его разрушенной экономикой (14,3%).



Источник:



дружба и помощь россии в обходе санкций хуже войны
это все результаты вторчиных и первичных санкций

кричали тут максы и остальные серые волки-дружите с россией! зачем свое развивать?! вон россия наш рынок товаром завалит всеровно
компродоры и перекупы с***ые
даже логистический рынок не хотели развивать
все на россию надеялись что через нее товар дешевле из европы идет
а тут бабац
и россия изгой
и мы за ней следом
там товары дорожают и зарплаты просели и мы следом
спасебо компродорам
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28579
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 12:28
Цитата:
abaika95:
спасебо компродорам

Пожалуйста )
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28579
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 12:29
Цитата:
abaika95:
кричали тут максы и остальные серые волки-дружите с россией!

Конечно, дружите. Россия никуда не денется. Ни сейчас, ни после...
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28579
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 12:31
Цитата:
abaika95:
зачем свое развивать?!

Тебе я лично сколько раз говорил закатывать рукава и идти развивать СВОЁ овцеводство? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.09.2025 - 13:33]
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46017
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 12:44
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
Ну и где наше развитие? Где передовики? Гд

Ну и где?
Наверно прежде задай такие не очень умные вопросы самому себе
Ты передовик и где твое развитие?
А сидеть и мямлить на теплом диване могу и я
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1475
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 13:45
Цитата:
abaika95:
дружба и помощь россии в обходе санкций хуже войны это все результаты вторчиных и первичных санкций кричали тут максы и остальные серые волки-дружите с россией! зачем свое развивать?! вон россия наш рынок товаром завалит всеровно компродоры и перекупы с***ые даже логистический рынок не хотели развивать все на россию надеялись что через нее товар дешевле из европы идет а тут бабац и россия изгой и мы за ней следом там товары дорожают и зарплаты просели и мы следом спасебо компродорам


Так у них самих почему-то инфляция ниже чем у нас.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1726
Re: Государство начнет раздавать населению "талоны" на...
Отправлено: 08.09.25 - 14:03
Цитата:
111:
А сидеть и мямлить на теплом диване могу и я

Чем вы и занимаетесь. Типичный стрелочник.

По теме - мы бьем в грудь кулаком, кричим о темпах роста, о планах вхождения в топ 10/20/50 стран. А на деле что? Растет госдолг, растёт инфляция, деньги обесцениваются.
Все съедает в первую очередь коррупция, а не инфляция.
Что мешает России наращивать производство? Даже в условиях санкций и военноо положения? А нам что мешает? Мы все распродаем, себя оставляем с хреном без соли. Но мы и этим гордимся.

И пока мы живём с оглядкой на другие страны (мол в Сингапуре так, а в Турции - так), пока не научимся извлекать именно опыт других стран, а не концепт - так и будем жить черти как.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46017
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 15:06
Цитата:
vofkakst:

Цитата:
мы бьем в грудь кулаком

Ну не знаю чем ты себя бьешь и главное по какому органу и зачем кричишь, не важно
Но почему ты МЫкаешь?
Имеешь в виду и мИня?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1726
Государство начнет раздавать населению "талоны" на еду
Отправлено: 08.09.25 - 15:20
Цитата:
111:

Если вы не считаете себя частью страны, гражданином - ну что тут тогда поделать.
Можно не придираться к словам, а как удивить всех - кааак вникнуть в суть написанного. Поначалу это будет трудно, но вы попробуйте
