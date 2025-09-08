Re: Токаев предложил упразднить Сенат и избирать парламент...

Отправлено: - 14:18

помню еще в школе училась и удивлялась, после того как разогнали Верховный совет и появились у нас Мажилис и Сенат, недоумевала, как в унитарном государстве может быть двухпалатный парламент? Мы ведь не федерация.