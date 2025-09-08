НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Токаев предложил упразднить Сенат и избирать парламент только по партийным спискам
 
 
NG.kz
Токаев предложил упразднить Сенат и избирать парламент только по партийным спискам
Отправлено: 08.09.25 - 14:18
Об этом президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил сегодня, 8 сентября, во время своего обращения к народу Казахстана. Он подчеркнул, что сам 10 лет возглавлял Сенат, поэтому ему "нелегко говорить о парламентской реформе".
Читать новость

юля елиссева
Re: Токаев предложил упразднить Сенат и избирать парламент...
Отправлено: 08.09.25 - 14:18
помню еще в школе училась и удивлялась, после того как разогнали Верховный совет и появились у нас Мажилис и Сенат, недоумевала, как в унитарном государстве может быть двухпалатный парламент? Мы ведь не федерация.
