Отправлено: - 13:45

abaika95:

дружба и помощь россии в обходе санкций хуже войны это все результаты вторчиных и первичных санкций кричали тут максы и остальные серые волки-дружите с россией! зачем свое развивать?! вон россия наш рынок товаром завалит всеровно компродоры и перекупы с***ые даже логистический рынок не хотели развивать все на россию надеялись что через нее товар дешевле из европы идет а тут бабац и россия изгой и мы за ней следом там товары дорожают и зарплаты просели и мы следом спасебо компродорам

Цитата:Так у них самих почему-то инфляция ниже чем у нас.